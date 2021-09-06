Только два игрока были младше Мичкова на момент первого гола в КХЛ

Матвей Мичков – автор двух голов и ассиста в игре СКА – «Адмирал» (9:2). Это первые очки 16-летнего Мичкова в КХЛ.

Его возраст на момент гола – 16 лет и 270 дней. Sports.ru посчитал, что младше Мичкова были только Максим Кицын (16 лет, 254 дня) и Владимир Тарасенко (16 лет, 265 дней).

Кицын на момент гола играл за «Металлург Новокузнецк», Тарасенко – за «Сибирь». Сейчас Кицын еще остается в Новокузнецке, но в ВХЛ. Тарасенко играет в «Сент-Луисе».

Мичков играл за СКА во всех играх этого сезона КХЛ. Он выходит там в первом звене.

16-летний Мичков забросил первые шайбы в КХЛ. Он играет за СКА