Матвей Мичков
КХЛ
Владимир Тарасенко
Максим Кицын
СКА
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#Матвей Мичков #КХЛ #Владимир Тарасенко #СКА #Максим Кицын

Только два игрока были младше Мичкова на момент первого гола в КХЛ

06 сентября, 23:41

Матвей Мичков – автор двух голов и ассиста в игре СКА«Адмирал» (9:2). Это первые очки 16-летнего Мичкова в КХЛ.

Его возраст на момент гола – 16 лет и 270 дней. Sports.ru посчитал, что младше Мичкова были только Максим Кицын (16 лет, 254 дня) и Владимир Тарасенко (16 лет, 265 дней).

Кицын на момент гола играл за «Металлург Новокузнецк», Тарасенко – за «Сибирь». Сейчас Кицын еще остается в Новокузнецке, но в ВХЛ. Тарасенко играет в «Сент-Луисе».

Мичков играл за СКА во всех играх этого сезона КХЛ. Он выходит там в первом звене.

16-летний Мичков забросил первые шайбы в КХЛ. Он играет за СКА

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Источник:
Sports.ru
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