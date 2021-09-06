Матвей Мичков
КХЛ
Владимир Тарасенко
Максим Кицын
СКА
Только два игрока были младше Мичкова на момент первого гола в КХЛ
06 сентября, 23:41
Матвей Мичков – автор двух голов и ассиста в игре СКА – «Адмирал» (9:2). Это первые очки 16-летнего Мичкова в КХЛ.
Его возраст на момент гола – 16 лет и 270 дней. Sports.ru посчитал, что младше Мичкова были только Максим Кицын (16 лет, 254 дня) и Владимир Тарасенко (16 лет, 265 дней).
Кицын на момент гола играл за «Металлург Новокузнецк», Тарасенко – за «Сибирь». Сейчас Кицын еще остается в Новокузнецке, но в ВХЛ. Тарасенко играет в «Сент-Луисе».
Мичков играл за СКА во всех играх этого сезона КХЛ. Он выходит там в первом звене.
16-летний Мичков забросил первые шайбы в КХЛ. Он играет за СКА
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