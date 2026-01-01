Владимир Тарасенко

Дата рождения
13 декабря 1991 г.
Достижения
Обладатель Кубка Стэнли 2019 г.
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Хоккей
Тарасенко прервал результативную серию из семи матчей за «Сент-Луис». У него 11 очков в этих играх
#Владимир Тарасенко
Хоккей
Тарасенко впервые с 2019 года сделал дубль в регулярном чемпионате НХЛ. Он дважды забил «Лос-Анджелесу»
#Владимир Тарасенко
Хоккей
Только два игрока были младше Мичкова на момент первого гола в КХЛ
#Матвей Мичков
Хоккей
Сборная России ждет Самсонова, Орлова и Тарасенко на ЧМ-2021. Овечкин не приедет
#Россия (х)
Хоккей
Тарасенко забил в НХЛ впервые с октября 2019 года. В этом сезоне он сыграл три матча
#Владимир Тарасенко
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Материалы
Хоккеист Тарасенко пришел на интервью с детьми. Плохая идея: один постоянно перебивал, а второй бегал сзади 💙
#Владимир Тарасенко
За что мы полюбили «Сент-Луис»
#НХЛ
Этот сезон НХЛ для «Сент-Луиса» – история: первая победа в финале, феномен Тарасенко и великолепный вратарь
#Сент-Луис
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