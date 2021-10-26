Владимир Тарасенко
НХЛ
Сент-Луис
Тарасенко впервые с 2019 года сделал дубль в регулярном чемпионате НХЛ. Он дважды забил «Лос-Анджелесу»
6 часов назад
«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ (3:0). Первой звездой матча стал Владимир Тарасенко.
- Тарасенко забросил вторую и третью шайбы «Сент-Луиса». Всего он провел на льду 15 минут 21 секунду.
- Он не делал дублей в регулярном чемпионате с февраля 2019 года. У него был только дубль в плей-офф сезона-2020/21.
- Всего у Тарасенко пять матчей в этом сезоне и шесть очков: три гола и три ассиста.
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