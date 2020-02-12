Защитник «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ во время матча НХЛ. Игру прервали и перенесли
В НХЛ был обычный день регулярного чемпионата. «Сент-Луис» и «Анахайм» закрывали его матчем, который начался в 6 утра по московскому времени. К середине первого периода команды по разу забили (отметился даже российский игрок Иван Барбашев) – дальше они уже не играли. Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер потерял сознание на скамейке.
Sportsnet показал момент, когда ему оказывали помощь:
«Анахайм» сразу выкатил дежурный пост в твиттере: «Из-за неотложной медицинской помощи защитнику «Сент-Луиса» Джею Боумистеру сегодняшнюю игру перенесут на более поздний срок. Спасибо за ваше понимание». Сообщение «Сент-Луиса» о том же – игру перенесут. За четыре часа с момента этой публикации в твиттере «Сент-Луиса» появилась еще одна – о состоянии Боумистера.
«Сегодня, когда в первом периоде оставалось играть 7:50, у Джей Боумистера случился сердечный приступ. Он упал на скамейке после завершения смены. К счастью, благодаря быстрому отклику наших медиков и медиков «Анахайма», Джея стабилизировали. Он двигал конечностями, когда его доставили в медицинский центр UC Irvine. В настоящее время Джей находится в сознании и проходит обследование врачами Анахайма», – рассказал «Сент-Луис».
The Athletic опубликовал еще несколько подробностей произошедшего:
- Когда Боумистера увозили с арены, он действительно уже был в сознании.
- Игроки сразу поняли, что произошло что-то страшное. Вратарь «Анахайма» Гибсон не видел самого момента, но все равно переживал.
- Все на стадионе отмечают профессиональную работу бригад врачей – они отреагировали очень быстро.
В НХЛ уже было два похожих случая. В 2005 году на скамейке «Детройта» упал Джири Фишер, в 2014-м дефибриллятором приводили в чувство Рича Певерли из «Далласа». Еще после 2005-го в НХЛ усилили стандарты неотложной помощи. The Athletic пишет, что теперь у скамейки каждого клуба во время домашних игр должны находиться хотя бы два врача. Один дефибриллятор обязательно оставляют на скамейке, другой – в машине скорой помощи.
Такие меры однозначно повлияли на спасение Боумистера. Следующие новости о его состоянии будут утром среды по местному времени (вечером – по Москве). Пока же о нем беспокоятся другие клубы НХЛ. Так отреагировал «Чикаго»: «Мы присоединяемся к хоккейному сообществу, посылаем свои мысли и добрые пожеланию Джею, его семье и «Сент-Луису».
Джей Боумистер – один из уважаемых игроков НХЛ. Между 2004 и 2014 годами он провел серию из 737 игр подряд. Это считается одной из самых длинных подобных серий в истории. В НХЛ Боумистер играл за «Флориду», «Калгари» и «Сент-Луис». Сейчас ему уже 36 лет – и к этому возрасту накопилось много достижений на клубном уровне и на уровне сборной.
По итогам прошлого сезона вместе с «Сент-Луисом» Боумистер взял Кубок Стэнли. Он дважды играл в Матче звезд НХЛ. Со сборной Канады достижения Боумистера еще мощнее: золото Олимпиады, два золота и серебро ЧМ, две победы на Кубке мира. Даже в 36 лет Боумистера ценили: в этом сезоне он отыграл за «Сент-Луис» 56 матчей (среднее игровое время – 21 минута).
В марте 2019-го игрок «Сент-Луиса» Парайко рассказывал, что восхищается Боумистером: «Он всегда находится в спортзале. Первый парень, который приходит, и последний уходящий. Он много работает, почти все время. Очевидно, это показывает, почему он в такой хорошей форме и так долго отыграл в лиге. Потому что заботится о своем теле и делает правильные вещи».