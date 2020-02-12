Защитник «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ во время матча НХЛ. Игру прервали и перенесли

Джей Боумистер – один из уважаемых игроков НХЛ. Между 2004 и 2014 годами он провел серию из 737 игр подряд. Это считается одной из самых длинных подобных серий в истории. В НХЛ Боумистер играл за «Флориду», «Калгари» и «Сент-Луис». Сейчас ему уже 36 лет – и к этому возрасту накопилось много достижений на клубном уровне и на уровне сборной.

По итогам прошлого сезона вместе с «Сент-Луисом» Боумистер взял Кубок Стэнли. Он дважды играл в Матче звезд НХЛ. Со сборной Канады достижения Боумистера еще мощнее: золото Олимпиады, два золота и серебро ЧМ, две победы на Кубке мира. Даже в 36 лет Боумистера ценили: в этом сезоне он отыграл за «Сент-Луис» 56 матчей (среднее игровое время – 21 минута).

В марте 2019-го игрок «Сент-Луиса» Парайко рассказывал, что восхищается Боумистером: «Он всегда находится в спортзале. Первый парень, который приходит, и последний уходящий. Он много работает, почти все время. Очевидно, это показывает, почему он в такой хорошей форме и так долго отыграл в лиге. Потому что заботится о своем теле и делает правильные вещи».