«Сент-Луис» подарил чемпионские перстни семье умершей певицы. Под ее хит из 80-х побеждали всю весну
Главным хитом весны в НХЛ стала песня Gloria. Ее крутили в барах, после матчей «Сент-Луиса» и слушали в каждом доме, где следили за матчами лиги. «Сент-Луис» проходил в следующий раунд Кубка Стэнли – Gloria становилась еще популярнее. Когда «Сент-Луис» взял трофей, люди вокруг признали песню чемпионской.
Естественно, что акцию поддерживал и сам клуб. Семья певицы Лоры Брэниган получила от «Сент-Луиса» чемпионские перстни. Их показали в официальном аккаунте певицы в твиттере. Аккаунт ведет ее бывший менеджер.
Лора Брэниган перепела эту песню на английском языке и с изменениями в 1982 году. Тоцци писал хит вместе с композитором Джанкарло Бигацци. Поэтому Бигацци поучаствовал и в подготовке версии Брэниган. Идея перепеть хит Тоцци возникла из-за сотрудничества Брэниган и продюсера Грега Мэтисона – тот делал для Тоцци аранжировки, а потом объединился с певицей.
Только в США сингл Брэниган набрал такую популярность, что разлетелся на два миллиона экземпляров. Новая Gloria попала в номинацию на «Грэмми» в категории женского вокала. Брэниган проиграла Мелисе Манчестер и ее хиту You Should Hear How She Talks About You («Вы должны услышать, как она говорит о вас»).
Gloria держалась на первых местах в различных чартах, но для Брэниган была не единственным перепетым хитом Тоцци. В 1984 году Брэниган включила в новый альбом песню Ti Amo. Изначально ее тоже написал и спел именно Тоцци, для Брэниган сохранили название и перевели слова песни на английский язык. Gloria все равно разошлась сильнее и принесла Брэниган известность.
Gloria стала хитом в 1982-м, Брэниган умерла в 2004-м
Оригинальную версию песни Gloria (1979 год) первым исполнил итальянский певец Умберто Тоцци. Она считается одним из главных хитов в его музыкальной карьере. Самому Тоцци сейчас 67 лет. Он еще продолжает музыкальную карьеру: в 2015-м выпускал новый сингл, через два года пустил альбом, а в 2018-м гастролировал по итальянским театрам.
Gloria популярна и сейчас. Мартин Скорсезе выбрал ее главным саундтреком к фильму «Волк с Уолл-стрит», где снимался Леонардо Ди Каприо. Самое необычное упоминание песни Gloria было 5 сентября. Итальянский министр Стефано Патуанелли исполнил ее на фестивале, где выступают только политики.
Лора Брэниган умерла в 2004-м. 26 августа во сне разорвалась аневризма в ее головном мозге. Позже тело 52-летней Брэниган кремировали, а ее прах развеяли. К тому моменту Gloria уже потеряла популярность – ее знали обычным хитом из прошлого, который иногда можно переслушать. Никакой связи со спортом у песни не было.
Все изменил один поход в бар
Эта история есть на официальном сайте НХЛ. Пять игроков «Сент-Луиса» пошли в бар, чтобы посмотреть матч плей-офф НФЛ. Там несколько раз звучала песня Gloria вместе с рекламным призывом Play Gloria! Это было за день до матча с «Филадельфией». Вдохновленный вратарь Биннингтон отыграл на ноль, команда победила – тогда совместно и решили, что песня станет победной мелодией. Позже оказалось, что чемпионской.
За весну «Сент-Луис» выиграл 29 матчей. После каждого из них звучала Gloria. Тот бар, куда ходили хоккеисты «Сент-Луиса», стал основным для болельщиков команды. Там фанаты постоянно требовали включить песню, потом подпевали и отжигали. Раскручивали историю и сами хоккеисты – для них призыв Play Gloria! стал лишней мотивацией.
Защитник «Сент-Луиса» Джоэль Эдмундсон рассказал, как все происходило: «У них был диджей в баре. Всякий раз во время перерыва он заводил мелодию. Gloria звучала пару раз – все вставали, пели и танцевали. «Мы просто сидели и смотрели, как это происходит. Тут же мы решили, что должны сыграть песню после наших побед».
Смерть Брэниган, как и ее саму, многие давно забыли. Некоторые фанаты «Сент-Луиса», услышав песню Gloria на арене, просили ее живое исполнение на одном из матчей плей-офф. Они удивились, когда узнали о смерти Брэниган еще в 2004-м. Весной семья Брэниган получала письма и сообщения о приглашении певицы на различные концерты и выступления.
«Каждый второй человек даже не знает, что происходило во все эти годы. Сама песня имеет смысл в качестве хита-победителя», – отреагировал Томми Байокос, бывший парень Брэниган и ее барабанщик. Он говорит, что люди просто пропустили смерть певицы, а теперь пытаются сделать ее идеалом. Кстати, сам Байокос болеет за «Торонто», поэтому успеху «Сент-Луиса» не радовался.
Gloria и без хоккея всплывает волнами: используется в фильмах и на различных мероприятиях. Два года назад о ней говорили из-за фильма «Я, Тоня» (2017), снятого по скандальной истории 1994 года с участием фигуристки Тони Хардинг. Хоккейный «Сент-Луис» вывел популярность хита на новый уровень. Теперь Gloria – полноценная спортивная песня.