«Сент-Луис» подарил чемпионские перстни семье умершей певицы. Под ее хит из 80-х побеждали всю весну

Лора Брэниган перепела эту песню на английском языке и с изменениями в 1982 году. Тоцци писал хит вместе с композитором Джанкарло Бигацци. Поэтому Бигацци поучаствовал и в подготовке версии Брэниган. Идея перепеть хит Тоцци возникла из-за сотрудничества Брэниган и продюсера Грега Мэтисона – тот делал для Тоцци аранжировки, а потом объединился с певицей.

Только в США сингл Брэниган набрал такую популярность, что разлетелся на два миллиона экземпляров. Новая Gloria попала в номинацию на «Грэмми» в категории женского вокала. Брэниган проиграла Мелисе Манчестер и ее хиту You Should Hear How She Talks About You («Вы должны услышать, как она говорит о вас»).

Gloria держалась на первых местах в различных чартах, но для Брэниган была не единственным перепетым хитом Тоцци. В 1984 году Брэниган включила в новый альбом песню Ti Amo. Изначально ее тоже написал и спел именно Тоцци, для Брэниган сохранили название и перевели слова песни на английский язык. Gloria все равно разошлась сильнее и принесла Брэниган известность.