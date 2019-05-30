Этот сезон НХЛ для «Сент-Луиса» – история: первая победа в финале, феномен Тарасенко и великолепный вратарь

• В последний раз «Сент-Луис выходил в финал в 1970 году, до этого – в 1969-м и 1968-м, но ни разу не побеждал в решающих встречах. В сериях с «Монреалем» (дважды) и «Бостоном» было по 0:4. Победа над «Брюинз» в этом сезоне стала первой в финале НХЛ за 52-летнюю историю выступления команды в Лиге.

Этот сезон складывается для «Сент-Луис» крайне нервозно. Команда влетела в плей-офф, заняв пятую строчку в таблице Запада, но отрыв от конкурентов был не таким уж большим. У «Блюз» было 99 очков. У ближайших преследователей («Далласа» и «Вегаса») – по 93.

Летом команда мощно усилилась: взяла Райана О’Райлли, Бозака, Маруна и Давида Перрона, но к январю «Сент-Луис» свалился на последнее место в общей таблице НХЛ. В этом сезоне в 2018 году «Блюз» в 36 матчах проиграл 21 раз, был худшей командой по проценту пропущенных атак (73,1% атак на его ворота заканчивались заброшенной шайбой).

В конце ноября, когда клуб болтался на последней строчке, руководство уволило Майка Йео с поста главного тренера и назначило Крэйга Беруби. А уже к началу апреля Беруби вывел «Сент-Луис» в плей-офф НХЛ. Беруби часто говорил, что попадание в плей-офф – заслуга лидеров команды (Тарасенко, Бортуццо, О'Райлли, Перрона). О самом Беруби его игроки отзываются очень хорошо. К примеру, нападающий «Сент-Луиса» Иван Барабашев говорит так: «По мне, он хороший тренер. Да, строгий, любит поорать на тренировках, на скамейке. Но контакт есть».