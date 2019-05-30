Этот сезон НХЛ для «Сент-Луиса» – история: первая победа в финале, феномен Тарасенко и великолепный вратарь
Вчера «Сент-Луис» во втором матче финала Кубка Стэнли обыграл «Бостон» (3:2) и сравнял счет в серии – 1:1. Важные факты этой встречи:
• При счете 2:1 в пользу «Бостона» шайбу забросил Владимир Тарасенко. Нападающий «Блюз» забивает в четвертом матче плей-офф подряд и набирает очки в восьмой встрече подряд. В этих играх он набрал 10 очков: 5 заброшенных шайб и пять результативных паса. Это вторая серия для «Сент-Луиса». В 1981 году Тони Карри набирал очки в 9 матчах подряд.
Кстати, на данный момент Тарасенко занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ этого сезона. У него 10 шайб. Больше только у Джейдена Шварца и Логана Кутюра из «Сан-Хосе»: по 14 и 13 голов соответственно. У Тарасенко есть все шансы обогнать их, ведь «Шаркс» уже вылетели, проиграв «Сент-Луису» в финале Запада.
Некоторые шайбы Тарасенко даются крайне тяжело. К примеру, так он выглядел после второго матча с «Бостоном».
• Еще одна звезда «Сент-Луиса» во втором финальном матче – 25-летний голкипер Джордан Биннингтон. В этой встрече Биннингтон отразил 21 из 23 бросков. Он выиграл в этом плей-офф 13 матчей – это второй результат для голкиперов-новичков. Лучший принадлежит Патрику Руа («Монреаль», 1986), Рону Хекстоллу («Филадельфия», 1987), Кэму Уорду («Каролина», 2006) и Мэтту Мюррею («Питтсбург», 2016) – в разное время четыре вратаря побеждали в 15 встречах в решающих сериях.
Для Биннингтона это второй сезон в статусе голкипера клуба НХЛ. В прошлом сезоне он был сменщиком Джейка Аллена и сыграл всего две встречи. В этом сезоне Аллен проигрывает Биннингтону конкуренцию: он ни разу не появился на льду в плей-офф НХЛ.
• В последний раз «Сент-Луис выходил в финал в 1970 году, до этого – в 1969-м и 1968-м, но ни разу не побеждал в решающих встречах. В сериях с «Монреалем» (дважды) и «Бостоном» было по 0:4. Победа над «Брюинз» в этом сезоне стала первой в финале НХЛ за 52-летнюю историю выступления команды в Лиге.
Этот сезон складывается для «Сент-Луис» крайне нервозно. Команда влетела в плей-офф, заняв пятую строчку в таблице Запада, но отрыв от конкурентов был не таким уж большим. У «Блюз» было 99 очков. У ближайших преследователей («Далласа» и «Вегаса») – по 93.
Летом команда мощно усилилась: взяла Райана О’Райлли, Бозака, Маруна и Давида Перрона, но к январю «Сент-Луис» свалился на последнее место в общей таблице НХЛ. В этом сезоне в 2018 году «Блюз» в 36 матчах проиграл 21 раз, был худшей командой по проценту пропущенных атак (73,1% атак на его ворота заканчивались заброшенной шайбой).
В конце ноября, когда клуб болтался на последней строчке, руководство уволило Майка Йео с поста главного тренера и назначило Крэйга Беруби. А уже к началу апреля Беруби вывел «Сент-Луис» в плей-офф НХЛ. Беруби часто говорил, что попадание в плей-офф – заслуга лидеров команды (Тарасенко, Бортуццо, О'Райлли, Перрона). О самом Беруби его игроки отзываются очень хорошо. К примеру, нападающий «Сент-Луиса» Иван Барабашев говорит так: «По мне, он хороший тренер. Да, строгий, любит поорать на тренировках, на скамейке. Но контакт есть».