Фаворит драфта НХЛ рекламирует себя на ЮЧМ. Летом о нем заговорят все
Что там на ЮЧМ?
Вы наверняка не смотрите, но в Швеции сейчас проходит хоккейный ЧМ-2019 среди юниоров U18. Там привычно доминируют США и Канада. Россия тоже в топе, а вот действующие победители из Финляндии проваливаются (0 очков).
Все фавориты сыграли уже по три матча, по которым можно делать первые выводы. Самая важная встреча для сборной России пока была против команды США. Россияне вели 2:0, но в итоге проиграли со счетом 3:6.
До этого Россия разгромно выиграла два матча у аутсайдеров из Латвии и Словакии. На групповом этапе команду ждет еще одна игра с хозяевами турнира, где будет разыграно второе место и получение лучшего соперника в плей-офф.
Главная звезда – Джек Хьюз
В сборной России заметный герой – Василий Подколзин. Его брали еще на молодежный ЧМ, где Подколзин засветился за счет самоотдачи. Здесь пока только один ассист за три матча. Перед драфтом-2019 Подколзин котируется на втором месте среди игроков из Европы. Выше только финн Каапо Какко.
Больше всех на турнире пока забросил американец Коул Колфилд. Это объяснимо: 4 из 9 собственных шайб Колфилд вкатил в ворота слабой Словакии. В том матче хоккеисты США выиграли 12:5. Из североамериканцев Колфилда рассматривают на ближайшем драфте НХЛ только восьмым.
Основной фаворит драфта среди вообще всех – американец Джек Хьюз. Только в мае ему исполнится 18 лет, а пока Хьюз выдает приличные 5+5 на ЮЧМ за три матча. В идеальной для себя встрече со словаками Хьюз забросил четыре шайбы и сделал три ассиста. По одной игре о нем уже многое понятно.
В игре с Россией все тоже вышло для Хьюза удачно. Он забил один из голов и ассистировал Колфилду.
Американцы потом сыграют с Латвией, но и без этого матча логично забили больше всех на турнире (24 гола). Хьюз – капитан сборной США, а заодно и самый обсуждаемый игрок ЮЧМ.
Для репутации Хьюза сейчас важны рекорды. Лучшее достижение по заброшенным шайбам на ЮЧМ принадлежит Овечкину – 14. Главным по очкам остается Кучеров (21). Колфилд с Хьюзом играют в одном звене и претендуют на обе цифры, но наверняка побьют разные.
Почему Хьюза так ценят?
Семья Хьюза связана с хоккеем, его отец даже засветился в России. В первом сезоне КХЛ Джим Хьюз тренировал минское «Динамо». До этого он работал ассистентом тренера в фарм-клубе «Торонто», где развивал молодежь. Естественно, давал советы и сыну Джеку.
Сначала Хьюз начинал карьеру в Канаде, но потом перешел в программу USNTDP. Именно от нее созывается юниорская сборная США, которая играет со сверстниками внутри страны и на международных турнирах. Главная задача программы – развитие и подготовка американских студентов к успешной игре на взрослом уровне.
Звездами USNTDP в разные годы становились Фил Кессел, Патрик Кейн, Остон Мэттьюс и Эрик Джонсон. Всех ценили на драфте НХЛ, а потом раскрывали во взрослом хоккее. Хьюз уже переиграл всех этих ребят по очкам и достижениям в USNTDP.
Джек Хьюз перебил рекорд Клэйтона Келлера. Тот набрал 189 очков с 2014 по 2016 годы. У Хьюза только к 15 апреля были исторические 202 очка в двух сезонах программы. Джек играет на позиции центрфорварда, поэтому часто ассистирует партнерам.
«Это действительно круто и что-то, чего я хотел достичь. Когда вы впервые входите в программу, достижения отчасти надумано. Но после хорошего года в U17 это было тем, что я хотел сделать», – рассказывал Хьюз о перебитом достижении Келлера.
Скауты команд НХЛ постоянно его просматривали. Вот так его охарактеризовал один из них: «Джек - самый одаренный игрок, которого я когда-либо видел в 2019 году. У него есть видение площадки, хоккейное чувство и просто чистый талант. Как будто он может сделать все, что захочет».
Перспективы в НХЛ
Лотерею драфта НХЛ выиграл «Нью-Джерси». Сам драфт пройдет 21 и 22 июня в Ванвкувере. По выбору первого номера еще есть вопросы, но пока многое складывается в пользу Хьюза:
- У Джека Хьюза есть брат Куинн. 19-летнего Куинна уже выбрали на драфте-2018 под седьмым номером – так старший Хьюз попал в «Ванкувер». В этом сезоне его привлекали в НХЛ на пять матчей. Посмотреть на Куинна Хьюза можно будет на взрослом ЧМ.
- Хьюз сознательно отказался играть вместе с братом за университет Мичигана. Для этого Джеку надо было уйти из программы USNTDP. Хьюз отказался, потому что считает юниорскую сборную лучшим местом для собственного развития.
- Главное опасение по Джеку – его рост 178 см. Даже по меркам университета он слишком маленький, но зато скоростной. В реактивности Хьюза как раз и видят огромный потенциал. По потенциалу его сравнивают с Патриком Кейном из «Чикаго».
- Встречу Хьюза и финна Какко ждут на взрослом чемпионате мира, куда Джеку тоже прогнозируют поездку. Там во многом и определится, кто из них сильнее хотя бы промежуточно.
- На молодежном ЧМ сборные США и Финляндии дошли до финала. Там Какко сделал заявку на доминирование, когда вколотил победный гол в ворота американцев. Джек на том турнире не забивал.
На ЮЧМ Какко не поехал, поэтому турнир превращается в подтверждение потенциала Хьюза. Теперь Джек будет зажигать в матче США – Латвия. Игра пройдет 23 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.