Фаворит драфта НХЛ рекламирует себя на ЮЧМ. Летом о нем заговорят все

Что там на ЮЧМ?

Вы наверняка не смотрите, но в Швеции сейчас проходит хоккейный ЧМ-2019 среди юниоров U18. Там привычно доминируют США и Канада. Россия тоже в топе, а вот действующие победители из Финляндии проваливаются (0 очков).

Все фавориты сыграли уже по три матча, по которым можно делать первые выводы. Самая важная встреча для сборной России пока была против команды США. Россияне вели 2:0, но в итоге проиграли со счетом 3:6.

До этого Россия разгромно выиграла два матча у аутсайдеров из Латвии и Словакии. На групповом этапе команду ждет еще одна игра с хозяевами турнира, где будет разыграно второе место и получение лучшего соперника в плей-офф.