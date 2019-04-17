Запредельная сенсация НХЛ: «Тампа» выиграла регулярку с рекордом побед, но вылетела в плей-офф 0:4

«Тампа-Бэй» весь сезон переписывает историю НХЛ. В регулярной части это была самая мощная команда: они выиграли 62 матча и повторили цифру «Детройта»-95/96, которая четверть века казалась абсолютом.

После такого «Тампу» считали фаворитом всего плей-офф. Они показывали самый яркий хоккей и за них выступали как минимум два лучших игрока лиги в этом году. Оба русские. Это вратарь Андрей Василевский, который набрал больше всего побед, сделал шесть матчей на ноль и выдавал игры, в которых отражал по 40-50 бросков. И форвард Никита Кучеров, который побил рекорд по очкам за сезон для русских хоккеистов, набрав в регулярке 41 гол + 87 ассистов.

В первом раунде плей-офф «Тампа» играла против «Коламбуса»: это клуб с 8-го места в Восточной конференции, который даже никогда в своей истории не выигрывал серию, а в плей-офф выскочил только в последний день, с трудом вытащив победу в последнем туре через буллиты. По всем критериям «Тампа» должна была спокойно проходить дальше.

Итог – шок сезона.