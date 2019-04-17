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Никита Кучеров
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
Тампа-Бэй
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#Коламбус #НХЛ #Никита Кучеров #Андрей Василевский #Сергей Бобровский #Тампа-Бэй

Запредельная сенсация НХЛ: «Тампа» выиграла регулярку с рекордом побед, но вылетела в плей-офф 0:4

17 апреля 2019, 12:43

«Тампа-Бэй» весь сезон переписывает историю НХЛ. В регулярной части это была самая мощная команда: они выиграли 62 матча и повторили цифру «Детройта»-95/96, которая четверть века казалась абсолютом. 

После такого «Тампу» считали фаворитом всего плей-офф. Они показывали самый яркий хоккей и за них выступали как минимум два лучших игрока лиги в этом году. Оба русские. Это вратарь Андрей Василевский, который набрал больше всего побед, сделал шесть матчей на ноль и выдавал игры, в которых отражал по 40-50 бросков. И форвард Никита Кучеров, который побил рекорд по очкам за сезон для русских хоккеистов, набрав в регулярке 41 гол + 87 ассистов.

В первом раунде плей-офф «Тампа» играла против «Коламбуса»: это клуб с 8-го места в Восточной конференции, который даже никогда в своей истории не выигрывал серию, а в плей-офф выскочил только в последний день, с трудом вытащив победу в последнем туре через буллиты. По всем критериям «Тампа» должна была спокойно проходить дальше.

Итог – шок сезона.

«Тампа-Бэй» вылетела, проиграв все четыре первых матча серии.  Дальше – в тезисах:

  • Общий счет четырех игр: 8-19.
  • Тот самый лучший бомбардир Кучеров в серии не забил ничего.
  • Это первый случай в истории, когда чемпион регулярки вылетает в первом раунде 0-4
  • Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский показывал больше 90% отраженных бросков и считается главным героем сенсации.
  • В первом матче «Тампа» вела 3:0, но проиграла 3:4 
  • Самый результативный игрок серии форвард Мэтт Дюшен (3+4) переехал в «Коламбус» только в феврале и в оставшихся матчах регулярки забил только четыре гола.

Теперь внимание. «Коламбус» – только четвертый клуб в истории, который выбивал чемпиона регулярки всухую. Три прошлых выигрывали в итоге Кубок Стэнли.

На десерт: как двухсекундным роликом порвать твиттер и собрать больше 11 ретвитов за полдня.

Все фото: Global Look Press
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