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Никита Кучеров
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Никита Кучеров
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Хоккей
Кучеров в первую неделю после возвращения вошел в число лучших игроков НХЛ. Он не играл с октября из-за травмы
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ: в топ-10 – трое россиян, Панарин зарабатывает из них больше всех
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20 октября 2021, 13:27
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«Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке». Кучеров получил травму в матче НХЛ
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04 октября 2019, 13:05
Стать легендой НХЛ, потому что лучше всех сносишь соперника
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03 сентября 2019, 22:02
Запредельная сенсация НХЛ: «Тампа» выиграла регулярку с рекордом побед, но вылетела в плей-офф 0:4
#Коламбус
17 апреля 2019, 12:43
В плей-офф НХЛ интереснее всего – сенсация «Коламбуса». Ее творит Бобровский
#НХЛ
11 апреля 2019, 11:24
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