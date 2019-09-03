Стать легендой НХЛ, потому что лучше всех сносишь соперника

В американской карьере Кронвалля более тысячи хитов, в честь этого даже есть слово

Апрель 2015-го, «Детройт» встречается с «Тампой». Во втором периоде Никита Кучеров начал контратаку «Тампы», но напоролся на силовой прием Никласа Кронвалля. После этого Кучеров моментально ушел на скамейку запасных, а после – в раздевалку.

Удар был настолько сильным, что изначально Кучерову диагностировали сотрясение мозга. Только посмотрите на этот силовой прием.

Потом Кучеров говорил, что не считает хит Кронвалля жестким. Но даже эти слова не удовлетворили дисциплинарный комитет НХЛ. Лига дисквалифицировала Кронвалля на один матч – против «Тампы» – его «Детройт проиграл эту встречу и не вышел в полуфинал Востока.

Журналист Кен Кэмпбэлл из HockeyNews (это один из самых популярных сайтов США про хоккей с шайбой) в 2015-м посвятил целый материал этому силовому приему. Кэмпбэлл рассказывает, что Кронвалль тренировал его несколько лет и каждый раз выполняет один и тот же порядок действий:

1. Катится навстречу сопернику.

2. Резко тормозит.

3. Прыгает, разворачивается и, немного группируясь, напрягает тело.

4. Встречает соперника. Выполнив все действия в правильной последовательности, Кронвалль остается на ногах. При этом соперник улетает по страшной траектории.

В 2017-м сам Кронвалль в интервью Detroit Free Press рассказал о своем силовом приеме. На тот момент ему было уже 37, и Кронвалль признался, что не сможет с той же эффективностью выполнять его. Для того, чтобы играть жестче, он соблюдал комплексную диету, отказался от алкоголя во время сезона (так жировая прослойка будет меньше, а мышцы – жестче) и регулярно ходил к физиотерапевту.

Кроме того, Кронвалль с 2015-го подзабил на зал. С того момента он прикасался к железу только раз в неделю, зато больше времени проводил в бассейне и в зале для восстановления (там были криокамеры, бочки со льдом) – так он исключал разрывы и надрывы мышц во время столкновений.