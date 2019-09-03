Стать легендой НХЛ, потому что лучше всех сносишь соперника
1988-й год, Стокгольм. 7-летний Никлас Кронвалль оказался на коробке в городском парке, где целыми днями зимой тусовалась вся шведская шпана. В тот день у Кронвалля появилась клюшка, и он сразу же опробовал ее. На коньках он уже неплохо стоял, а вот совладать с шайбой сразу же не получилось – некоторые мальчишки делали это гораздо лучше.
В конце концов Кронвалль случайно треснул кому-то по ногам сзади, началась драка. Это был первый бой в жизни Никласа и его первый жесткий прием. Спустя 31 год у него будет статус легенды «Детройта» и одного из самых сильных игроков в истории НХЛ.
В американской карьере Кронвалля более тысячи хитов, в честь этого даже есть слово
Апрель 2015-го, «Детройт» встречается с «Тампой». Во втором периоде Никита Кучеров начал контратаку «Тампы», но напоролся на силовой прием Никласа Кронвалля. После этого Кучеров моментально ушел на скамейку запасных, а после – в раздевалку.
Удар был настолько сильным, что изначально Кучерову диагностировали сотрясение мозга. Только посмотрите на этот силовой прием.
Потом Кучеров говорил, что не считает хит Кронвалля жестким. Но даже эти слова не удовлетворили дисциплинарный комитет НХЛ. Лига дисквалифицировала Кронвалля на один матч – против «Тампы» – его «Детройт проиграл эту встречу и не вышел в полуфинал Востока.
Журналист Кен Кэмпбэлл из HockeyNews (это один из самых популярных сайтов США про хоккей с шайбой) в 2015-м посвятил целый материал этому силовому приему. Кэмпбэлл рассказывает, что Кронвалль тренировал его несколько лет и каждый раз выполняет один и тот же порядок действий:
1. Катится навстречу сопернику.
2. Резко тормозит.
3. Прыгает, разворачивается и, немного группируясь, напрягает тело.
4. Встречает соперника. Выполнив все действия в правильной последовательности, Кронвалль остается на ногах. При этом соперник улетает по страшной траектории.
В 2017-м сам Кронвалль в интервью Detroit Free Press рассказал о своем силовом приеме. На тот момент ему было уже 37, и Кронвалль признался, что не сможет с той же эффективностью выполнять его. Для того, чтобы играть жестче, он соблюдал комплексную диету, отказался от алкоголя во время сезона (так жировая прослойка будет меньше, а мышцы – жестче) и регулярно ходил к физиотерапевту.
Кроме того, Кронвалль с 2015-го подзабил на зал. С того момента он прикасался к железу только раз в неделю, зато больше времени проводил в бассейне и в зале для восстановления (там были криокамеры, бочки со льдом) – так он исключал разрывы и надрывы мышц во время столкновений.
Тогда же главный тренер «Ред Уингз» Джефф Блэшилл говорил: «Ник понимает, что приближается к завершению карьеры. Он вкалывает вдвое больше, чтобы оставаться в форме. Много лет он был лучшим защитников Лиги. Даже сейчас, когда ему 37, я могу назвать Ника одним из лучших».
За жесткую манеру игры в английском среди болельщиков даже появилось выражение «To be kronwalled» – его употребляют, когда Никлас Кронвалль выносит соперника своим дьявольским приемом. Вот так выглядит топ-10 хитов Кронвалля. Всего за свою карьеру он сделал 1081 хит.
Кронвалль – настоящий патриот «Детройта». Он даже отказывал «Вашингтону» и «Питтсбургу»
В 2011-м завязалась сага по продлению контракта Кронвалля с «Детройтом». За ситуацией пристально следили «Вашингтон» и «Питтсбург». Но Кронвалль дождался улучшенного бида от «Ред Вингз» (информация от B/R – он составлял 33,25 миллиона долларов и был рассчитан на 7 лет).
После официального подписания контракта Кронвалль сказал: «Я много думал о том, где продолжу карьеру. С одной стороны, были очень непростые переговоры с «Детройтом». С другой стороны, мне предлагали очень заманчивые контракты другие клубы. Я не думал об этом. Я думал лишь о «Детройте». На тот момент я провел в клубе три года, и он стал для меня настоящим домом».
Всего Кронвалль отыграл за «Детройт» пятнадцать лет. А после завершения карьеры займет должность помощника генерального менеджера «Детройта».