Мир любит Киану Ривза – а Киану Ривз любит хоккей, гонки и кунг-фу ♥

Все обожают Киану Ривза. За грустную застенчивую простоту. За скромность. За кино. За добрые истории. Ривзу кричат из зала «Ты потрясающий», собирают 200 000 подписей для статуса «Человека года» (почти собрали!), тщательно следят за каждым поступком и выпускают в The New Yorker текст с заголовком «Киану Ривз слишком хорош для этого мира».

Одна из вещей, которые сформировали его – плотная любовь к спорту. Вот экспресс-гайд по спортивной жизни Киану Ривза.

Хотел стать хоккеистом и неплохо играл

В детстве Киану был хоккейным вратарем и играл так хорошо, что получил прозвище «Стена». Есть даже фотография с его школьной командой от 1981 года. Ривзу очень хотелось выступить на Олимпиаде в составе канадской сборной.

Из-за дислексии (в данном случае – неспособность выговаривать часть звуков) он больше занимался спортом, чем учебой, но в профессионы уйти не смог. По словам тренеров, из-за излишней мягкости на площадке Ривз отбивал шайбы благодаря ловкости, но не имел достаточной мышечной массы.