Мир любит Киану Ривза – а Киану Ривз любит хоккей, гонки и кунг-фу ♥
Все обожают Киану Ривза. За грустную застенчивую простоту. За скромность. За кино. За добрые истории. Ривзу кричат из зала «Ты потрясающий», собирают 200 000 подписей для статуса «Человека года» (почти собрали!), тщательно следят за каждым поступком и выпускают в The New Yorker текст с заголовком «Киану Ривз слишком хорош для этого мира».
Одна из вещей, которые сформировали его – плотная любовь к спорту. Вот экспресс-гайд по спортивной жизни Киану Ривза.
Хотел стать хоккеистом и неплохо играл
В детстве Киану был хоккейным вратарем и играл так хорошо, что получил прозвище «Стена». Есть даже фотография с его школьной командой от 1981 года. Ривзу очень хотелось выступить на Олимпиаде в составе канадской сборной.
Из-за дислексии (в данном случае – неспособность выговаривать часть звуков) он больше занимался спортом, чем учебой, но в профессионы уйти не смог. По словам тренеров, из-за излишней мягкости на площадке Ривз отбивал шайбы благодаря ловкости, но не имел достаточной мышечной массы.
От дислексии он в будущем избавился, но игра в хоккей на большом турнире так и осталась мечтой. Как и его профиль в хоккейной базе данных. Но играть не бросал долго – просто рубился на любительском уровне еще лет десять.
При этом Ривз до сих пор болеет за «Торонто», а в 1986 году снялся в драме «Молодая кровь» про молодого хоккеиста. Играл, конечно, вратаря.
Фанат мотоспорта
Киану Ривз рассказывал, что страсть к мотоциклам появилась у него на съемках одного из фильмов в Германии – он попросил девушку научить его езде, а по возвращению в Лос-Анджелес купил себе похожий. Ему было тогда 22 года.
В 2011-м Киану создал компанию Arch Motorcycle. В разработку модели KRGT-1 совместно с инженером Гардом Холлинджером было вложено около 200 самых разных деталей, вес мотоцикла составил 244 кг, стоимость тоже впечатляет – $78 тысяч. «Я ездил на нем, и некоторые говорили: «Да это же самый удивительный мотоцикл из тех, что я когда-либо видел!». Было здорово это слышать», – радовался Ривз.
Он часто бывает на мотогонках. Например, раздавал награды на Suzuka 8 Hour – престижной гонки на выносливость, которая проводится каждый год в Японии.
Изучал восточные единоборства
В детстве Киану Ривз недолго занимался кунг-фу, а ради съемок в «Матрице» очень много работал над трюками с тренером Юэном Ву Пингом, который был постановщиком всех боев.
Еще он часто занимался бразильским джиу-джитсу с известными в этом виде спорта бразильскими братьями Мачида.
В 2013 году режиссерским дебютом Киану Ривза было кино «Мастер тай-цзи» про молодую звезду боевых искусств. Кстати, изначально режиссером он быть не хотел – больше рассчитывал на исполнение одной из ролей. Е 2019-м президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков предложил Киану Ривзу стать официальным послом этого вида единоборств.
Киану же о своем уровне умений отзывается скромно: «Я хорош только в постановочном кунг-фу. Черного пояса я заслуживаю только в фильмах».