Джеки Чан – большой фанат автогонок. Его команда даже выигрывала супермарафон в Ле-Мане
В 2015 году в гонках выступала китайская команда DC Racing, которую создал известный китайский гонщик Дэвид Ченг. Первый сезон сложился средне, но с Ченгом договорился известный актер Джеки Чан, который считается большим поклонником автоспорта. Они встретились через общих друзей. «Мы очень много разговаривали о машинах, он – настоящий фанат гонок», – вспоминал Ченг. Чан стал совладельцем компании.
Чан о Ченге сказал так: «Это парень, которому нужна моя поддержка. Так что я сказал ему: «Если ты можешь стать чемпионом, я поеду с тобой в Ле-Ман». Самому актеру нельзя было участвовать в гонках: «Мне нравилось ездить по трассам, но моя компания, мой менеджер и страховой агент были против».
Название сменилось на Jackie Chan DC Racing и в первой гонке на британской трассе Сильверстоун команда стала первой, однако в следующей (в Бельгии) – лишь восьмой. Главная гонка была впереди – это легендарная «24 часа Ле-Мана», которая через четыре года (в 2023-м) отметит свое столетие. Смысл гонки – пройти трассу за 24 часа, при этом продержавшись без повреждений и рационально используя топливо и расходные материалы. Пилотам нужно правильно расходовать силы, людей в одном экипаже должно быть не меньше трех.
Оба экипажа, выставленные Jackie Chan DC Racing, заняли второе и третье места в общем итоге, но при этом – первое и второе в своем классе LMP2, причем один из них лидировал несколько часов и в общем зачете. «Такие же чувства я испытывал, когда получил награду «Оскар», – написал команде гордый владелец.
Тогда же в 2017 году ходили слухи, что китайский актер снимет фильм об истории марафона «24 часа Ле-Мана». Начало съемок было запланировано на весну 2018 года. У него уже был фильм про гонки в далеком 1995 году под названием «Громобой».
Между тем, в следующем 2018 году успех в Ле-Мане не повторился. Даже несмотря на то, что команда Jackie Chan DC Racing была представлена четырьмя экипажами, заняли они восьмое, десятое и 12-е места, а еще один – вообще не финишировал. Кроме того, занявший 12-е место экипаж получил штраф за превышение максимально допустимой скорости в медленной зоне.
«У обеих машин хорошая скорость и отличный потенциал», – заявил Дэвид Ченг перед стартом «Ле-Мана-2019». Jackie Chan DC Racing выставили две команды. В конечном итоге два первых места заняли японцы (в победившем экипаже есть известный гонщик Фернандо Алонсо), тройку замкнула команда SMP Racing, созданная шесть лет назад Борисом Ротенбергом. Один из экипажей Jackie Chan DC Racing не финишировал, зато другой стал седьмым в общем зачете и вторым в своем классе LMP2, пропустив вперед только французов.
Результаты в целом хороши, но при этом интерес Чана привносит нечто большее. «Это помогает нам сформировать еще большую фанатскую базу, особенно в Китае, где растет интерес к автоспорту», – цитата Ченга.
Но при этом как часто Джеки Чан появляется на соревнованиях? «Он приезжает на все гонки, на которые может выбраться, – рассказывал Ченг. – У него до сих пор довольно плотный график. К сожалению, в Ле-Ман он не приедет (разговор был до гонки-2019 – прим.), но зато он каждый раз появляется на гонке в Шанхае».
«С таким известным именем по всему миру, как у Джеки Чана, и команда получает больше внимания. Каждый знает его по фильмам, но и в автоспорте он совсем не посторонний человек», – считает пилот команды Хо-Пин Тунг, для которого «Ле-Ман-2019» стал уже седьмым марафоном в карьере.
Между тем, гонки – не единственная спортивная страсть Джеки Чана, хотя о его любви к футболу известно гораздо меньше. Он рассказал в 2012 году, что болеет за «Манчестер Сити», где у него много друзей (клуб как раз впервые выиграл чемпионат Англии). На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане он пронес факел на церемонии открытия. Наверняка Джеки Чан откроет и Олимпиаду-2022 в Пекине, для заявки которой он даже написал песню в поддержку.