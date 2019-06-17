Джеки Чан – большой фанат автогонок. Его команда даже выигрывала супермарафон в Ле-Мане

Между тем, в следующем 2018 году успех в Ле-Мане не повторился. Даже несмотря на то, что команда Jackie Chan DC Racing была представлена четырьмя экипажами, заняли они восьмое, десятое и 12-е места , а еще один – вообще не финишировал. Кроме того, занявший 12-е место экипаж получил штраф за превышение максимально допустимой скорости в медленной зоне.

«У обеих машин хорошая скорость и отличный потенциал», – заявил Дэвид Ченг перед стартом «Ле-Мана-2019». Jackie Chan DC Racing выставили две команды. В конечном итоге два первых места заняли японцы (в победившем экипаже есть известный гонщик Фернандо Алонсо), тройку замкнула команда SMP Racing, созданная шесть лет назад Борисом Ротенбергом. Один из экипажей Jackie Chan DC Racing не финишировал, зато другой стал седьмым в общем зачете и вторым в своем классе LMP2 , пропустив вперед только французов.

Результаты в целом хороши, но при этом интерес Чана привносит нечто большее. «Это помогает нам сформировать еще большую фанатскую базу, особенно в Китае, где растет интерес к автоспорту», – цитата Ченга.

Но при этом как часто Джеки Чан появляется на соревнованиях? «Он приезжает на все гонки, на которые может выбраться, – рассказывал Ченг. – У него до сих пор довольно плотный график. К сожалению, в Ле-Ман он не приедет (разговор был до гонки-2019 – прим.), но зато он каждый раз появляется на гонке в Шанхае».