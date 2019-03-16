Новый сезон «Формулы-1» нельзя пропускать. Там русский пилот, интрига, веселье

В Ф1 возвращается Даниил Квят – самый известный российский пилот

По карьере Даниила пора снимать сериал. Он очень быстро попал в «Торо Россо», молодежную команду «Ред Булла», который на тот момент был сильнейшим в Кубке Конструкторов.

Через год он уже был в самом «РБ» и вполне мог бороться за победы, но у команды начался спад. А потом и сам Квят потерял скорость, что привело сначала к возвращению в более слабую «Торо Россо», а потом и вовсе к потере места в Ф1.

Прошел год без Ф1, и Даниил снова возвращается в «Торо Россо», уже в третий раз . Мало кто в Ф1 получал такой шанс перезагрузить карьеру. Может, на этот раз все получится?

Кстати, пару лет назад Квят начал встречаться с Келли Пике: внучкой трехкратного чемпиона Ф1 из Бразилии.

Среди других – много отличных гонщиков, за которых хочется болеть

Вариант веселый – Кими Райкконен и Даниэль Риккардо

Эти двое – самые шумные герои паддока. Кими популярен благодаря манере говорить кратко и непроницаемому пофигизму. Еще финн любит выпить: на церемонию вручения наград в Петербурге он приехал пьяным и моментально стал героем всех мемов вечера.