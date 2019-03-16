Новый сезон «Формулы-1» нельзя пропускать. Там русский пилот, интрига, веселье
Сначала – важное дополнение. На Гран-при Австралии прошла квалификация. Ее результаты смотрите здесь, но сразу отметим основное: Даня Квят вернулся в команду «Торо Россо» и занял 15-е место. Победил снова Льюис Хэмилтон, а гонщики «Феррари» опять выступили хуже «Мерседеса».
Завтра пройдет гонка, а пока читайте основные факты о том, почему «Формула-1» – захватывающая история про зрелищные гонки.
Ф1 – это интригующе
Да, последние пять лет в «Формуле-1» выигрывает «Мерседес». Да, в четырех случаях из пяти побеждал один и тот же пилот. Но если брать не сезон в целом, а каждую отдельную гонку, то тут все намного интереснее.
В большинстве видов спорта невозможно перевернуть ситуацию за пару минут. Если «Барса» громит «Реал» со счетом 3:0, то Мадриду понадобится как минимум пара десятков минут, чтобы свести матч к ничьей. Да и то такие отрывы отыгрываются редко.
В Ф1 – все иначе. Технические поломки, машина безопасности, непредвиденный ливень и еще тысяча причин, почему аутсайдер может выиграть, а фаворит не взять ни одного очка. Все переворачивается в любую секунду.
Ф1 можно смотреть с самых разных углов
Любите технические подробности? Пожалуйста: в интернете куча форумов и сайтов, где обсуждают каждую мельчайшую деталь болида Формулы 1 и ее влияние на поведение машины.
Не шарите в инженерии и просто хотите смотреть гонки? Тоже никаких проблем: незнание технических деталей никак не помешает вам влюбиться в этот спорт и в полной мере им наслаждаться.
По большому счету, вам почти ничего не нужно знать о «Формуле-1», чтобы начать смотреть ее прямо сейчас. Разве что, выбрать любимого пилота (о чем будет чуть позже), а все остальное объяснят комментаторы.
В Ф1 возвращается Даниил Квят – самый известный российский пилот
По карьере Даниила пора снимать сериал. Он очень быстро попал в «Торо Россо», молодежную команду «Ред Булла», который на тот момент был сильнейшим в Кубке Конструкторов.
Через год он уже был в самом «РБ» и вполне мог бороться за победы, но у команды начался спад. А потом и сам Квят потерял скорость, что привело сначала к возвращению в более слабую «Торо Россо», а потом и вовсе к потере места в Ф1.
Прошел год без Ф1, и Даниил снова возвращается в «Торо Россо», уже в третий раз. Мало кто в Ф1 получал такой шанс перезагрузить карьеру. Может, на этот раз все получится?
Кстати, пару лет назад Квят начал встречаться с Келли Пике: внучкой трехкратного чемпиона Ф1 из Бразилии.
Среди других – много отличных гонщиков, за которых хочется болеть
Вариант веселый – Кими Райкконен и Даниэль Риккардо
Эти двое – самые шумные герои паддока. Кими популярен благодаря манере говорить кратко и непроницаемому пофигизму. Еще финн любит выпить: на церемонию вручения наград в Петербурге он приехал пьяным и моментально стал героем всех мемов вечера.
Риккардо – не менее харизматичный парень, но совсем с другим характером. В Ф1 его зовут «улыбкой» за то, что он всегда в хорошем настроении.
Кстати, оба гонщика в этом году сменили команды: Риккардо отправился из «Ред Булла» в «Рено», а Райкконен – из «Феррари» в «Заубер». Вдвойне интересно посмотреть, как они освоятся на новом месте.
Вариант перспективный – Шарль Леклер и Макс Ферстаппен
Ферстаппен попал в Ф1 в 17 лет и сразу побил все рекорды. Его первая победа в 18 лет разорвала медиапространство и заставила руководство Ф1 увеличить минимальный допустимый возраст пилота.
Сейчас ему 21, и многие по-прежнему считают его самым талантливым гонщиком в Ф1. Но побороться за титул он пока не мог: его команда, «Ред Булл», в прошлых сезонах не претендовала на победы. Все может измениться уже сейчас.
Леклеру тоже 21, но в этом году он впервые оказался в топ-команде. Монегаск перешел в «Феррари» - команду, которая в прошлом году была близка к тому, чтобы взять титул.
Именно «Феррари» была самой резвой на предсезонных тестах, а значит, у Леклера есть все шансы, чтобы сразу взять чемпионат.
Вариант беспроигрышный – Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель
В футболе – Месси и Роналду. В Ф1 – Феттель и Хэмилтон. На двоих у этих гонщиков 9 чемпионских титулов: 5 у Льюиса и 4 у Себастьяна.
За последние пять лет Себ не смог ни разу взять чемпионат, зато Льюис делал это четырежды. Но забывать про Феттеля не стоит: с каждым годом он все ближе подбирался к своему сопернику, и если у «Феррари» отличная машина, Хэмилтон едва ли выиграет этот сезон.
Где и когда смотреть?
Первая гонка сезона – Гран-при Австралии. Он стартует в воскресенье, в 8 часов по Москве. В России ее покажет канал «Матч ТВ».
В среднем гонки проходят примерно раз в 2-3 недели, но иногда бывают и подряд. Время начала тоже бывает разным и зависит от часового пояса страны, в которой проходит гонка.
Если вдруг вы захотите посмотреть ГП с трибуны, то уже в сентябре будет гонка в Сочи. Другие ближайшие к нам варианты – Азербайджан (апрель) и Венгрия (август).