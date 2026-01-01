Даниил Квят

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Формула 1
Квят стал резервным пилотом «Альпин». Он третий в команде после Алонсо и Окона
#Даниил Квят
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Эмилии-Романьи
#Льюис Хэмилтон
Футбол
Боттас выиграл сочинский Гран-при. Квят забрался в очковую зону
#Формула 1
Формула 1
Квят занял седьмое место на Гран-при Тосканы
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия Формулы 1
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Штирии в Формуле 1
#Формула 1
Все новости
Материалы
Ферстаппен забрал у Квята место в «Ред Булле», а теперь встречается с его бывшей девушкой и воспитывает его дочь
#Макс Ферстаппен
Новый русский гонщик Формулы 1 вылетел со своей первой гонки. На первом круге 🤷‍♂️
#Никита Мазепин
Болид пилота Формулы 1 взорвался после аварии с Квятом. Все в огне
#Роман Грожан
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
3
#Криштиану Роналду
3
Квят опять разбил болид в гонке Формулы 1. Машина закрутилась и улетела в барьер
2
#Даниил Квят
2
Шесть гонщиков Формулы 1 не встали на одно колено во время акции против расизма. Квят в их числе
#Формула 1
Все материалы