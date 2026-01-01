Даниил Квят

Лента
Материалы
Новости
Формула 1
Квят стал резервным пилотом «Альпин». Он третий в команде после Алонсо и Окона
#Даниил Квят
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Эмилии-Романьи
#Льюис Хэмилтон
Футбол
Боттас выиграл сочинский Гран-при. Квят забрался в очковую зону
#Формула 1
Формула 1
Квят занял седьмое место на Гран-при Тосканы
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия Формулы 1
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Штирии в Формуле 1
#Формула 1
Формула 1
Боттас выиграл первую гонку в сезоне Формулы 1. Квят сошел
#Формула 1
Формула 1
Квят занял 10-е место на Гран-при Австралии. Боттас – победитель
#Формула 1
Формула 1
Квят занял 15-е место в квалификации Гран-при Австралии. Это его первое соревнование после возвращения
#Формула 1