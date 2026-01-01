Даниил Квят

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Ферстаппен забрал у Квята место в «Ред Булле», а теперь встречается с его бывшей девушкой и воспитывает его дочь
#Макс Ферстаппен
Новый русский гонщик Формулы 1 вылетел со своей первой гонки. На первом круге 🤷‍♂️
#Никита Мазепин
Болид пилота Формулы 1 взорвался после аварии с Квятом. Все в огне
#Роман Грожан
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
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#Криштиану Роналду
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Квят опять разбил болид в гонке Формулы 1. Машина закрутилась и улетела в барьер
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#Даниил Квят
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Шесть гонщиков Формулы 1 не встали на одно колено во время акции против расизма. Квят в их числе
#Формула 1
Влияние коронавируса на Формулу 1: перенос технического регламента, огромные убытки серии и разговоры о банкротстве команд
#Формула 1
Последняя гонка Квята – американские горки. Как и вся его карьера
#Даниил Квят
Напарника Квята повысили в «Ред Булл», несмотря на сенсационный подиум россиянина. Почему?
#Даниил Квят
Квят – третий на Гран-при-Германии. Большой успех через несколько часов после рождения дочери
#Даниил Квят
Новый сезон «Формулы-1» нельзя пропускать. Там русский пилот, интрига, веселье
#Формула 1
#Формула 1