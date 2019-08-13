Напарника Квята повысили в «Ред Булл», несмотря на сенсационный подиум россиянина. Почему?
Этим летом мы рассказывали про успехи российского гонщика команды Формулы 1 «Торо Россо» Даниила Квята. Вот что вкратце произошло с ним за последнее время:
- В 2015 его повысили в «Ред Булл», одну из лучших команд Ф1.
- Спустя год его сначала понизили обратно в «Торо Россо», а потом и вовсе оставили без места в Ф1.
- В 2019 Квят вернулся в «Торо Россо» и на Гран При Германии приехал на неожиданный подиум, всего лишь второй в истории команды.
Параллельно с удачными выступлениями «Торо Россо» в старшей команде концерна «Ред Булл» были проблемы: там второй пилот Пьер Гасли сильно отставал от партнера команды, разгромно проигрывая ему как в квалификациях, так и в гонках. Многие думали, что именно Квят должен заменить Гасли в «Ред Булле», но в итоге команда выбрала партнера россиянина по команде – Алекса Албона, который проводит дебютный сезон в Ф1.
Кажется, что Квята снова кинули? Нет, не волнуйтесь, все нормально. Решение «Ред Булла» – понятное и не фатальное для карьеры российского гонщика.
Албон выступал не хуже Квята
Да, в карьере Алекса нет подиумов (тем более, таких внезапных, как у Квята в Германии), но во всем остальном он смотрелся не хуже россиянина. По квалификациям у них равный счет – каждый из гонщиков 6 раз опережал партнера по команде. В гонках – совсем небольшой перевес Квята, 7:5.
При этом в той самой гонке в Германии Албон был намного ближе к подиуму чем Квят. Россиянину помогла хорошая тактика и своевременный выезд машины безопасности.
Главное решение на следующий сезон еще не приняли
В пресс-релизе «Ред Булл» прямо указал, что перестановки в командах делаются для того, чтобы выбрать подходящего гонщика на следующий год. В оставшейся части сезона в «Ред Булле» будут смотреть как на выступления Элбона в сравнении с Максом Ферстаппеном, его новым партнером по команде, так и на результаты Квята вместе с Пьером Гасли, которого понизили из «Ред Булла».
Если Элбон себя не проявит, а Квят продолжит выступать здорово, то все шансы вернуться в «Ред Булл» у него есть. Ведь следующий сезон намного важнее остатков нынешнего.
Квят уже был в «Ред Булле»
Возвращаемся к предыдущему пункту: для «Ред Булла» важно понять, какой гонщик лучше всего впишется в команду в следующем году. Отсюда очевидный ответ на вопрос, почему сейчас повысили именно Албона — с ним в команде еще не знакомы.
Квят давно выступает в Ф1 в системе «Ред Булла», и в команде и так прекрасно знают его сильные и слабые стороны. А вот с Албоном пока ничего не понятно.