Напарника Квята повысили в «Ред Булл», несмотря на сенсационный подиум россиянина. Почему?

Этим летом мы рассказывали про успехи российского гонщика команды Формулы 1 «Торо Россо» Даниила Квята. Вот что вкратце произошло с ним за последнее время:

В 2015 его повысили в «Ред Булл», одну из лучших команд Ф1.

Спустя год его сначала понизили обратно в «Торо Россо», а потом и вовсе оставили без места в Ф1.

В 2019 Квят вернулся в «Торо Россо» и на Гран При Германии приехал на неожиданный подиум, всего лишь второй в истории команды.

Параллельно с удачными выступлениями «Торо Россо» в старшей команде концерна «Ред Булл» были проблемы: там второй пилот Пьер Гасли сильно отставал от партнера команды, разгромно проигрывая ему как в квалификациях, так и в гонках. Многие думали, что именно Квят должен заменить Гасли в «Ред Булле», но в итоге команда выбрала партнера россиянина по команде – Алекса Албона, который проводит дебютный сезон в Ф1.

Кажется, что Квята снова кинули? Нет, не волнуйтесь, все нормально. Решение «Ред Булла» – понятное и не фатальное для карьеры российского гонщика.