Странный спонсор в «Формуле-1»: украл логотип, связан с «Вест Хэмом», штаб-квартира на стоянке

Представители Whyte Bikes утверждали, что придумали логотип еще в 2008 году. Они обвинили Rich Energy в плагиате. Те отбивались, но суд все решил в пользу Whyte Bikes.

Важно, что такой итог затронул команду «Формулы-1» Haas. Rich Energy – ее титульный спонсор. Haas уберет логотип компании с болида и с официального сайта, если она не оспорит такой итог.

В Rich Energy говорят, что будут бороться: «Вынесли решение по иску Whyte Bikes в отношении нашего логотипа. Мы разочарованы решением и выводами судьи, которые противоречат нашим представлениям. Рассматриваем все наши юридические варианты, включая апелляцию».

Они чуть не купили Force India

Производитель энергетиков Rich Energy стал спонсором Haas в октябре 2018-го. Официально многолетнее соглашение заработало с 2019 года. Тогда же Haas поменял раскраску болида и нанес на него логотип Rich Energy.