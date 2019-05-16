Странный спонсор в «Формуле-1»: украл логотип, связан с «Вест Хэмом», штаб-квартира на стоянке
Он напомнил о себе из-за суда. Производитель велосипедов Whyte Bikes и компания Rich Energy спорили из-за прав на эмблему. Вот на эту.
Представители Whyte Bikes утверждали, что придумали логотип еще в 2008 году. Они обвинили Rich Energy в плагиате. Те отбивались, но суд все решил в пользу Whyte Bikes.
Важно, что такой итог затронул команду «Формулы-1» Haas. Rich Energy – ее титульный спонсор. Haas уберет логотип компании с болида и с официального сайта, если она не оспорит такой итог.
В Rich Energy говорят, что будут бороться: «Вынесли решение по иску Whyte Bikes в отношении нашего логотипа. Мы разочарованы решением и выводами судьи, которые противоречат нашим представлениям. Рассматриваем все наши юридические варианты, включая апелляцию».
Они чуть не купили Force India
Производитель энергетиков Rich Energy стал спонсором Haas в октябре 2018-го. Официально многолетнее соглашение заработало с 2019 года. Тогда же Haas поменял раскраску болида и нанес на него логотип Rich Energy.
Всего этого могло и не быть, потому что Rich Energy заходил в «Формулу-1» еще раньше. Компания полгода претендовала на покупку команды Force India. Говорили даже о подписании предварительного соглашения стоимостью 125 миллионов долларов, но всех опередил консорциум во главе с канадским бизнесменом Строллом.
«У нас есть долгосрочный бизнес-план, который включает в себя не только наш бренд напитков, но и привлечение двух международных корпоративных спонсоров, которых в настоящее время нет в «Формуле-1», – говорил глава компании Rich Energy Уильям Стори. Force India это не устроило, зато сделку с Haas закрыли на четыре дня.
Rich Energy не устраивал юристов Force India. Компания позиционировала себя крутым брендом, но вокруг возникали смущающие факторы. Продукцию Rich Energy не находили в магазинах, а в какой-то момент она пропадала даже с Amazon. Уильям Стори бросал мотивирующие цитаты, но дальше этого ничего не заходило.
Сомнения и связь с «Вест Хэмом»
Компания Rich Energy спонсирует не только Haas из «Формулы-1». За всеми мелочами и отдельными личностями есть три интересных клиента – женский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед», боксерский чемпион из России Геннадий Головкин, яхтсмен Алекс Томпсон. Все они упоминаются на официальном сайте компании.
Чаще всех в инстаграме Rich Energy мелькают футболистки «Вест Хэма». Владелец мужского клуба АПЛ Дэвид Салливан вместе с партнером Дэвидом Голдом перед заходом компании в «Формулу-1» приобрели долю в Rich Energy. Говорят, именно от этого и появились деньги на спонсирование команды. Из-за этого принижается роль Rich Energy, но бизнесмены выходят на первый план. У них появляется доступ в паддок.
За внешней оболочкой спонсорства есть куча вопросов к самому бренду. Это главная претензия к Rich Energy. Но дело не только в продукции – ее некоторые люди все-таки доставали. Сразу в момент покупки Haas люди пытались найти штаб-квартиру Rich Energy по указанному адресу. Через Google пришли на обычную стоянку.
Пользователь Reddit DrHem нашел информацию о том, что Rich Energy подделывает собственную рекламу. В качестве примера он приводит несколько стендов, которые все еще можно найти в твиттере компании. Например, вот фото с рекламой на автобусной остановке. Есть такая же фотография, но с другим объявлением.
Целью создания Rich Energy фанаты «Формулы-1» считают отмывание денег. Сомнения вызывает даже банальное. Аккаунт в твиттере создан в ноябре 2015-го, а за это время получил всего 17 тысяч подписчиков. Для компании, спонсирующей команду «Формулы-1», это слишком маленькая цифра.
Кажется, Салливан и Голд оказались теми самыми влиятельными партнерами, которых Стори собирался привлечь в «Формулу-1».