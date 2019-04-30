25 лет назад в «Формуле-1» случились две смерти. Из-за них изменили подход к безопасности

Черный день

1 мая всем снова напомнят о гибели Айртона Сенны. Великий бразильский гонщик считается одним из лучших пилотов в истории «Формулы-1». В 1994 году он погиб в аварии во время Гран-при Сан-Марино. На тот момент Айртону было всего 34 года.

Сенна – трехкратный чемпион мира в «Формуле-1». Гонщики ориентируются на его рекорды, а молодые пилоты ставят Айртона в пример для самих себя. Смотрите, что недавно сказал Шарль Леклер из «Феррари»:

«Мой отец был поклонником Айртона Сенны, и в детстве он отдал мне своего героя. Он рассказал мне все, чего достиг Сенна, и я был большим фанатом его карьеры. Я читал о нем книги, смотрел фильмы».