Торо Россо

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Напарника Квята повысили в «Ред Булл», несмотря на сенсационный подиум россиянина. Почему?
#Даниил Квят
Последняя гонка Квята – американские горки. Как и вся его карьера
#Даниил Квят
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