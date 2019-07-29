Последняя гонка Квята – американские горки. Как и вся его карьера
«Да, это лучший гран при в моей жизни!» – рассказывает российский гонщик Даниил Квят после финиша гонки в Германии, на которой он занял третье место. «Честно говоря, ощущения совсем другие по сравнению с другими моими подиумами. Я знаю, что этот результат войдет в историю».
Квят взял бронзу за рулем машины «Торо Россо» – команды, которая не попадала в тройку 11 лет подряд. Тогда, в 2008 году, победу одержал Себастьян Феттель, который позже станет четырехкратным чемпионом мира. Но сегодня их сравнивать сложно: в 2008 году разрыв между скоростью разных команд был меньше, и третье место Квята сейчас удивляет не меньше.
Сам Квят сравнивает эту гонку с американскими гонками и в конце добавляет: «Как и вся моя карьера». Дело в том, что в гонке россиянин долгое время ехал среди аутсайдеров, но правильная тактика и хладнокровие позволили незадолго до финиша бороться за лидирующие места. И подобным образом развивается вся карьера талантливого россиянина, который к тому же в эти выходные стал отцом.
Часть 1, подъем. Молодежка, «Торо Россо» и «Квят в «Ред Булле»
Ключевая особенность автогонок – в них практически невозможно пробиться без финансовой поддержки. Cоздание любой машины – гигантские финансовые вложения, которые нереально окупить без спонсорских отчислений от гонщиков.
Часть гонщиков платит за выступления самостоятельно, другие – договариваются с местными спонсорами. Но есть и третий способ: наиболее талантливые и способные получают поддержку от молодежных программ топ-команд Формулы 1: «Мерседеса», «Феррари», «Ред Булла», «Рено» или «Макларена». Именно так в Ф1 пробивался Квят.
В 16 лет его подписали в молодежку «Ред Булла», которая до сих пор остается самой мощной и продуктивной программой поддержки начинающих пилотов. Дальше он переходил из одной серии в другую, и после титула в GP3, третьем по силе чемпионате, он получил контракт гонщика Ф1 в «Торо Россо».
Для начала – о том, что такое «Торо Россо» и причем тут вообще «Ред Булл». Дело в том, что у австрийского производителя напитков сразу две команды в Формуле 1. «Ред Булл Рейсинг» – основная, которая сражается за титулы, и «Торо Россо» – молодежная команда, главная цель которой – подготовить гонщиков без опыта к выступлению за главную команду.
Квят сразу начал с мощных выступлений за «Торо Россо», выступая на одном уровне с более опытным напарником. Всего лишь год спустя из основного «Ред Булла» ушел Себастьян Феттель, выигравший четыре титула с этой командой. И Квят, которому был 21 год, оказался в самой успешной команде последних лет.
Часть 2, падение. Возвращение в «Торо Россо» и вылет из гонок
Что могло пойти не так, когда Квят уже был в топовой команде? Как оказалось – все. Перечисляем по пунктам:
- «Ред Булл» резко сдал: Квят пришел в команду в самое неудачное время, когда она была не в состоянии бороться за победы. Команда уступала и «Мерседесу», и «Феррари», причем серьезно. Мечты о победах превратились в тяжелую борьбу за 4-6 места.
- Квят ничем не удивлял. Его сезон не был провальным, и формально он закончил чемпионат выше партнера по команде, Даниэля Риккардо, но это выглядело лишь как везение. Слишком часто в сезоне ему просто не хватало скорости, чтобы угнаться за остальными.
- В молодежке «Ред Булла» появился Макс Ферстаппен. Безумно талантливый и быстрый, и «Ред Булл» хотел как можно скорее отправить его в топ-команду, чтобы голландца не перехватили конкуренты.
Квят начинает нервничать: в гонках он все чаще врезается в оппонентов, за что получает прозвище «Торпеда» от Себастьяна Феттеля. Его моментально подхватывают болельщики в интернете, которые высмеивают россиянина.
Итог: прямо в середине второго сезона в «Ред Булле» Квят и Ферстаппен меняются местами. Голландец выигрывает первую же гонку в составе новой команды, а у Даниила рушится абсолютно все.
Весь следующий год он проигрывает всухую своему новому партнеру по команде. Через год его увольняют из «Торо Россо», и гонщик прощается с Формулой 1 в 23 года.
Часть 3, взлет. «Феррари», еще одно возвращение в «Торо Россо» и подиум
Оставшись без места в гонках, Квят стал пилотом симулятора в «Феррари». Это частая должность для гонщиков, закончивших карьеру: топ-командам требуются пилоты, которые могут дать мощную обратную связь о поведении машины.
Пилоты симулятора практически не показываются на публике. Весь год Квят проводит на базе «Феррари», лишь пару раз за все время появляясь на общекомандных фото. Об этом этапе карьеры Квят рассказывает следующее:
«Несмотря на то, что я работал на симуляторе, я узнал много нового. Мне удалось увидеть Формулу 1 под другим углом, изучить, как работают Себастьян Феттель и Кими Райкконен – это было очень круто и полезно».
Но самый неожиданный поворот в его карьере – начало 2019 года. В «Торо Россо» снова дефицит пилотов, и команда дает Квяту третий шанс. Пока – очень успешно, и последний подиум лишь подтверждает это.
«В этом году я стал более зрелым, более спокойным. Я готов к борьбе за первые позиции. Сегодня я это доказал себе и всем остальным и надеюсь, что вскоре это станет традицией», – рассказывает Квят. Кажется, он никогда не был настолько уверенным в себе, как сейчас. И настолько быстрым.