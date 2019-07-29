Последняя гонка Квята – американские горки. Как и вся его карьера

«Да, это лучший гран при в моей жизни!» – рассказывает российский гонщик Даниил Квят после финиша гонки в Германии, на которой он занял третье место. «Честно говоря, ощущения совсем другие по сравнению с другими моими подиумами. Я знаю, что этот результат войдет в историю».

Квят взял бронзу за рулем машины «Торо Россо» – команды, которая не попадала в тройку 11 лет подряд. Тогда, в 2008 году, победу одержал Себастьян Феттель, который позже станет четырехкратным чемпионом мира. Но сегодня их сравнивать сложно: в 2008 году разрыв между скоростью разных команд был меньше, и третье место Квята сейчас удивляет не меньше.

Сам Квят сравнивает эту гонку с американскими гонками и в конце добавляет: «Как и вся моя карьера». Дело в том, что в гонке россиянин долгое время ехал среди аутсайдеров, но правильная тактика и хладнокровие позволили незадолго до финиша бороться за лидирующие места. И подобным образом развивается вся карьера талантливого россиянина, который к тому же в эти выходные стал отцом.