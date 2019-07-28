Квят – третий на Гран-при-Германии. Большой успех через несколько часов после рождения дочери

Квят шел 12-м после 20 круга, и девятым после 45-го. На 47 круге он уже вошел в тройку, а на 51-м стал вторым, обойдя Ланса Стролла. Ближе к концу гонки включился Феттель, который обошел Квята, оставив его третьим. Место в тройке – лучший результат Квята в этом сезоне.

«Здорово вернуться на подиум. Нужно отдать должное команде – невероятный успех. Классно, что после стольких лет удалось вернуть «Торо Россо» на подиум. Гонка была просто сумасшедшей. Наконец-то я сделал все правильно. Очень доволен.

Это было что-то среднее между фильмом ужасов и черной комедией. Я уж подумал, гонка для меня уже закончена, а потом вдруг снова появился шанс. Кстати, у меня родилась дочка, причем буквально этой ночью», – цитирует Квята Sky Sports.

После Гран-при-Германии в общем зачете Даниил Квят занимает девятое место среди пилотов. Лидируют Льюис Хэмилтон, Боттас – второй, а третий – Ферстаппен.