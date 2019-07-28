Квят – третий на Гран-при-Германии. Большой успех через несколько часов после рождения дочери
Гран-при-Германии – 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен стартовали с первого ряда, у Даниила Квята – 14-й номер.
Вкратце, что произошло в гонке:
• Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес угодил в аварию на третьем круге – врезался в барьеры.
• «Феррари» оштрафовали за небезопасный выпуск болида на трассу.
• Пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил болид на 29 круге.
• Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на 34 круге получил пятисекундный штраф – врезался в барьеры и неправильно заехал на пит-лейн.
• На 40 круге сошел с дистанции пилот «Рено» Нико Хюлькенберг.
• На 57 круге пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сошел с дистанции, потеряв управление, врезавшись в барьеры.
• На последнем 64 круге Гран-при-Германии выиграл Ферстаппен, вторым стал стартовавший с последней позиции Феттель, а тройку замкнул Квят.
Квят шел 12-м после 20 круга, и девятым после 45-го. На 47 круге он уже вошел в тройку, а на 51-м стал вторым, обойдя Ланса Стролла. Ближе к концу гонки включился Феттель, который обошел Квята, оставив его третьим. Место в тройке – лучший результат Квята в этом сезоне.
«Здорово вернуться на подиум. Нужно отдать должное команде – невероятный успех. Классно, что после стольких лет удалось вернуть «Торо Россо» на подиум. Гонка была просто сумасшедшей. Наконец-то я сделал все правильно. Очень доволен.
Это было что-то среднее между фильмом ужасов и черной комедией. Я уж подумал, гонка для меня уже закончена, а потом вдруг снова появился шанс. Кстати, у меня родилась дочка, причем буквально этой ночью», – цитирует Квята Sky Sports.
После Гран-при-Германии в общем зачете Даниил Квят занимает девятое место среди пилотов. Лидируют Льюис Хэмилтон, Боттас – второй, а третий – Ферстаппен.