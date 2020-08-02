Квят опять разбил болид в гонке Формулы 1. Машина закрутилась и улетела в барьер
Официальный аккаунт Формулы 1 опубликовал фото болида Даниила Квята из «Альфа Таури». Из-за его серьезной аварии на трассе появилась машина безопасности. С самим Квятом все в порядке: он самостоятельно выбрался, а перед этим извинился перед командой за такую аварию. Все произошло так: Квят на скорости входил в поворот, но не справился с управлением.
Потом Квят психанул и оттолкнул камеру.
Уже после гонки он рассказал в интервью подробности этого инцидента. Motorsport.com записал подробности: «Я менял настройки на руле и просто в этот конкретный момент не смотрел на трассу. Я слишком сильно наехал на этот красный поребрик, и машину развернуло. Я полностью потерял над ней контроль».
В четырех гонках этого сезона Квят набрал только одно очко. Проблемы возникали уже с первой гонки. На Гран-при Австрии Квят проехал 69 кругов, а потом сошел из-за прокола колеса и повредил подвеску. Все случилось после столкновения с Эстебаном Оконом: «Этот момент стоил мне много очков. Это настоящий позор, очень обидно так закончить день».
Квят выступает в Формуле 1 уже не первый сезон. Раньше он тоже разбивал болид в квалификации и в гонке. Так было в Сингапуре в 2017-м:
Машина Квята на Гран-при Австрии в 2016-м:
А на Гран-при Германии машина Квята вообще горела:
На повторе, кстати, видно, что Даня до последнего выруливал. Да и в момент, когда машину начало закручивать, пытался сохранить управление.
Не знаю, зачем он сказал этот бред про ошибку, но левое заднее у болида двигалось крайне странно.
Чего еще можно ожидать от пилота, который попал в пелотон не благодаря таланту/навыкам, а по блату.