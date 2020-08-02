Квят опять разбил болид в гонке Формулы 1. Машина закрутилась и улетела в барьер

Потом Квят психанул и оттолкнул камеру.

Уже после гонки он рассказал в интервью подробности этого инцидента. Motorsport.com записал подробности: «Я менял настройки на руле и просто в этот конкретный момент не смотрел на трассу. Я слишком сильно наехал на этот красный поребрик, и машину развернуло. Я полностью потерял над ней контроль».

В четырех гонках этого сезона Квят набрал только одно очко. Проблемы возникали уже с первой гонки. На Гран-при Австрии Квят проехал 69 кругов, а потом сошел из-за прокола колеса и повредил подвеску. Все случилось после столкновения с Эстебаном Оконом: «Этот момент стоил мне много очков. Это настоящий позор, очень обидно так закончить день».

Квят выступает в Формуле 1 уже не первый сезон. Раньше он тоже разбивал болид в квалификации и в гонке. Так было в Сингапуре в 2017-м: