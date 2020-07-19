Роберт Шварцман
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#Роберт Шварцман #Формула 1 #автогонки #Према #Феррари #Формула 2

В гонках – новая звезда из России. Побеждает, спонсируется Ротенбергом и владеет цветочным бизнесом

19 июля, 01:35
Илья Егоров

Формула 2 – главная молодежная гоночная серия планеты. И сейчас там лидирует наш гонщик Роберт Шварцман. Для Шварцмана это первый сезон в Ф2, но он уже дважды победил в пяти гонках сезона. Последняя – в Венгрии – была очень эпичной.

Шварцман стартовал с 11-й позиции, но за два поворота поднялся до пятой строчки. После заезда в боксы он сократил отставание, забрался на второе место, а дальше обогнал партнера по команде Мика Шумахера (сын Михаэля Шумахера гоняет вместе со Шварцманом в команде «Према») и до конца удержал первую строчку.

«Према» сотрудничает с «Феррари», поэтому с победой Шварцмана поздравлял даже руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

Шварцман с 8 лет живет в Италии. Там ему помогала няня, а систему «Феррари» он сравнивал с кампусом

Сначала Шварцман соревновался в картинге. 2013-й стал для него последним в этой серии, дальше – Формула 4 и промоушен во взрослые лиги.

Роберт Шварцман говорит, что в 8 лет переехал в Италию. Родители остались в России, ему в то время помогала няня. Итальянский он не знал – язык изучал на ходу: в школе, в быту, в общении со сверстниками.

О том периоде жизни в интервью «Фонтанке» рассказал его отец: «Половину времени с ним был я. Постоянно с ним там были механик, няня, мама тоже приезжала. Ну вот такой полуинтернат. Мы там снимали квартиру, он всегда был с няней, его возили и прочее. Это все было непросто организовать».

ZUMAPRESS/Global Look Press

А так Роберт Шварцман рассказывал о системе «Феррари». Кратко:

  • Все устроено как школа.
  • Есть обязательный план на день, который нужно выполнить.
  • Помимо занятий все занимаются с индивидуальными тренерами. В 2018-м Шварцман работал с ментальным тренером, который помогал улучшить реакцию и контроль.

В 2017-м Шварцман говорил, что мечтает о Формуле 1. Сейчас желания те же.

Шварцман работал с Виталием Петровым и подписан компанией Ротенберга

С 2014-го (с 15 лет) он гоняет в профессиональных сериях. Два сезона в Формуле 4 – есть третье место в общем зачете. Два сезона в Формуле 3 – есть бронза и победа. 

Когда Шварцман был в Формуле 3, он просил, чтобы Виталий Петров (бывший гонщик Формулы 1) помогал ему: ездил на гонки и подсказывал в разных моментах. Об этом Шварцман говорил так:

«Он сам бывший пилот Формулы 1 с большим опытом, которым он делится со мной. Это абсолютно правильное решение. Еще Виталий сам по себе классный парень. Мне с ним комфортно. С ним можно пообщаться вне гонки. На самой трассе он особенно не надоедает, не лезет с нотациями по пустякам. Если он в чем-то уверен и знает, что сказать, он говорит, и я к этому прислушиваюсь».

Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2017-м Шварцман подписал контракт с SMP Racing (сразу после третьего места в Формуле 4) – это программа по развитию автоспорта России, которой руководит Борис Ротенберг. На одном из этапов карьеры она помогла Шварцану с финансированием. Вот что рассказывал отец:

«Сейчас затраты на Роберта стоят уже миллионы [интервью из 2017-го], но Роберт – член команды SMP Racing. Мы заключили с ними контракт, потому что у меня уже нет таких возможностей. И слава богу, что есть Борис Романович Ротенберг и есть программа SMP Racing, которые на сегодняшний день взяли на себя основную финансовую нагрузку».

Он стал президентом цветочной компании из-за смерти отца

Этой весной из-за коронавируса Михаил Шварцман умер. Он был владельцем цветочной компании. После смерти отца главным в этом бизнесе стал сам Роберт.

«К сожалению, произошла такая ситуация, что мне пришлось стать президентом компании «Цветопторг». У меня недавно скончался отец, из-за коронавируса, так что все это не шутки, увы».

О Михаиле Шварцмане и его компании писал Forbes: занимался цветам еще с 90-х и одним из первых попробовал концепцию цветочных супермаркетов. На момент января-2020 под брендом «Цветопторг» в Санкт-Петербурге работали 56 точек.

По данным Forbes, суммарная выручка от всех компаний в 2019-м составила 600 миллионов рублей.

Роберт Шварцман стал фактическим президентом компании. Но ее управлением занимается дед – еще один совладелец.

«Я сейчас только учусь, постепенно вхожу в курс дела. На самом деле это и правда интересно. Я как бы всегда думал, что в будущем мне придется заниматься бизнесом. Я не очень хотел заниматься им так рано, но, к сожалению, жизнь не спрашивает, чего ты хочешь. Она берет и делает».

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Комментарии (1)
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Djivan
20 июля, 09:46

пацан к успеху пришел, не у каждого в 20 лет палатка с цветами есть

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#Роберт Шварцман
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