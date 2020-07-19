В гонках – новая звезда из России. Побеждает, спонсируется Ротенбергом и владеет цветочным бизнесом

Формула 2 – главная молодежная гоночная серия планеты. И сейчас там лидирует наш гонщик Роберт Шварцман. Для Шварцмана это первый сезон в Ф2, но он уже дважды победил в пяти гонках сезона. Последняя – в Венгрии – была очень эпичной.

Шварцман стартовал с 11-й позиции, но за два поворота поднялся до пятой строчки. После заезда в боксы он сократил отставание, забрался на второе место, а дальше обогнал партнера по команде Мика Шумахера (сын Михаэля Шумахера гоняет вместе со Шварцманом в команде «Према») и до конца удержал первую строчку.

«Према» сотрудничает с «Феррари», поэтому с победой Шварцмана поздравлял даже руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.