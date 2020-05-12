Феттель уходит из «Феррари» из-за высокой зарплаты и конкуренции с молодой звездой, чей контракт в 3-4 раза ниже

Управляющий директор Маттиа Бинотто сказал: «Решение принято совместно, обе стороны считают его лучшим. Конкретной причины не было, пришло время идти разными путями для достижения целей».

(Возможно) «Феррари» пыталась сэкономить на новом контракте, потому что Феттель – второй самый дорогой гонщик в спорте

Сам Феттель отрицает, что все из-за денег: «Просто происходящее в последние несколько месяцев заставило многих из нас задуматься о реальных жизненных приоритетах».

В апреле Феттель заявил: хочет остаться в «Феррари», но решить надо еще до первой гонки. Тогда же Феттель отверг однолетний контракт с заработком в 12 миллионов евро в год: рассчитывает на двухлетний и не согласен с таким значительным уменьшением зарплаты. По данным RacingElite, Феттель получал 40 миллионов евро в год – это второй контракт в гонках после Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». Forbes тоже пишет о 40 миллионах, но долларов.