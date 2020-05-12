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Феттель уходит из «Феррари» из-за высокой зарплаты и конкуренции с молодой звездой, чей контракт в 3-4 раза ниже
Себастьян Феттель четыре года подряд выигрывал Формулу 1 как раз перед тем, как подписать контракт с «Феррари». В 2015-м он заменил в команде ушедшего в «Макларен» Фернандо Алонсо. Следующие пять сезонов в «Феррари» – три призовых места, но ни одной победы по итогам года.
12 мая «Феррари» подтвердил: Феттель уходит после сезона-2020. 11 мая Bild писал, что они не договорились по контракту. По информации рядаисточников, «Феррари» предложил Феттелю продлить контракт на один сезон с серьезным понижением зарплаты.
Управляющий директор Маттиа Бинотто сказал: «Решение принято совместно, обе стороны считают его лучшим. Конкретной причины не было, пришло время идти разными путями для достижения целей».
(Возможно) «Феррари» пыталась сэкономить на новом контракте, потому что Феттель – второй самый дорогой гонщик в спорте
Сам Феттель отрицает, что все из-за денег: «Просто происходящее в последние несколько месяцев заставило многих из нас задуматься о реальных жизненных приоритетах».
В апреле Феттель заявил: хочет остаться в «Феррари», но решить надо еще до первой гонки. Тогда же Феттель отверг однолетний контракт с заработком в 12 миллионов евро в год: рассчитывает на двухлетний и не согласен с таким значительным уменьшением зарплаты. По данным RacingElite, Феттель получал 40 миллионов евро в год – это второй контракт в гонках после Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». Forbes тоже пишет о 40 миллионах, но долларов.
Комментатор Формулы 1 Саша Рос предположил, что Феттелю специально занизили контракт, чтобы пригласить на его место другого пилота – Карлоса Сайнса. По его словам, Феттель не хочет денег: ему нужен успех. Поэтому может перейти в «Макларен» и добиться цели там – условия в любом случае могут оказаться более выгодными.
Команда «Ферарри» выигрывала Формулу 1 шесть раз в 2000-х – пять раз подряд в начале века с Михаэлем Шумахером, затем в 2007-м с Кими Райкконеном. С тех пор чемпионами Формулы 1 становились другие команды, «Феррари» – ни разу.
Феттель проиграл место молодому Леклеру. Они неоднократно цеплялись
В «Феррари» остается Шарль Леклер, чей контракт действует до конца 2024 года. О получает, по разным данным, от 9 до 10 миллионов долларов.
Отношения Феттеля и Леклера – отдельный вопрос.
Авария в ноябре на Гран-при-Бразилии. Тогда у «Феррари» уже не оставалось никаких шансов на титул ни в личном, ни в командном зачетах, но еще был шанс на третье место чемпионата. За шесть кругов до финиша их звезды столкнулись в борьбе за подиум – Феттель шел четвертым, Леклер – вслед за ним.
Оба пытались догнать гонщика Александра Албона, но вместо этого уничтожили друг друга. Феттель, поравнявшись с болидом Леклера, сместился прямо в него и спровоцировал аварию – пробил шину и себе, и ему. «Эта ошибка дорого нам обошлась, – злился Бинотто. – Они должны понять, что испортили гонку «Феррари». Бороться между собой можно, но эта ошибка бьет по работе всей команды».
Другой конфликт между ними: в сентябре во время квалификации в Монце Леклер не помог Феттелю получить слипстрим на последнем круге, о чем команда договаривалась заранее. Фактически в том месяце было даже два конфликта – на этапе Гран-при в России Леклер дал Феттелю слипстрим, чтобы тот опередил Хэмилтона, но Феттель не вернул позицию.
«Это потенциально взрывоопасное сочетание, оно требует тщательного регулирования», – сказал тогда спортивный директор Формулы 1 Росс Браун. После инцидента в Бразилии высказался Ральф Шумахер: «Более значительная проблема, чем авария – отношения между напарниками. Они станут огромной головной болью для команды. Особенно сложно придется Себастьяну – очевидно, будущее команды связано с Шарлем».
Если раньше Леклер считался вторым номером, то перед сезоном-2020 ситуация изменилась. «Они будут в одинаковых условиях и смогут вести борьбу друг с другом», – говорил Бинотто. Возможно, Феттель уже не был доволен своей ролью в команде, а решение об уходе помог принять нерешенный вопрос с контрактом. Так что слова Бинотто об отсутствии какой-то одной конкретной причины вполне вписываются в эту историю.
На новость об уходе Феттеля Леклер отреагировал благодарностями. «Для меня было огромной честью быть твоим напарником. На трассе были непростые моменты, очень хорошие эпизоды и такие, которые получались не так, как нам хотелось, но всегда было уважение, хоть если со стороны так не казалось. Я ни у кого не научился столь многому, как у тебя в качестве партнера. Спасибо за все, Себ».
Кто станет напарником – вопрос. По информации The Race, фаворита три – Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо и Антонио Джовинацци, но говорят о Хэмилтоне, Боттасе, Пересе и Алонсо.
Уверен, что лучшим вариантом для Скудерии будет Риккардо. Чувак уходил в Рено за новым вызовом, а получил такой же уровень, что был в РБ. Сейчас он точно готов ко всем видам повышения: в уровне (Феррари > Рено), в финансах и т.д.
Сайнс - тоже очень хорошо. Но зачем Феррари в пару к молодому и перспективному Леклеру такой же молодой и перспективный Сайнс? Очевидно, что нужен кто-то посильнее на место первого пилота. При всем уважении к Леклеру - он дико крут, но не готов к этому.
Плюс характер. Макс Ферстаппен говорил, что с Риккардо легко. У Феттеля и Леклера были небольшие разногласия. Нужно какое-то облегчение и равновесие в коллективе. Феррари даже это необходимо сейчас: побед в Формуле не было уже 13 лет.