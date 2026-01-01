Феррари

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Формула 1
Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира
#Чжоу Гуаньюй
Формула 1
Сайнс подписал контракт с «Феррари»
#Карлос Сайнс
Формула 1
Бывший руководитель «Феррари» стал водителем скорой помощи в Италии
#Феррари
Формула 1
Леклер впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
#Формула 1
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В гонках – новая звезда из России. Побеждает, спонсируется Ротенбергом и владеет цветочным бизнесом
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#Роберт Шварцман
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Феттель уходит из «Феррари» из-за высокой зарплаты и конкуренции с молодой звездой, чей контракт в 3-4 раза ниже
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#Себастьян Феттель
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Гонщик «Феррари» провел стрим в костюме банана. Теперь это новый мем
#Шарль Леклер
Влияние коронавируса на Формулу 1: перенос технического регламента, огромные убытки серии и разговоры о банкротстве команд
#Формула 1
В разработках «Феррари» нашли нарушения регламента. Итог: тайное соглашение и протесты конкурентов
#Формула 1
Сын Шумахера впервые сел за руль «Феррари». До успехов отца далеко, но это история
#Формула 1
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