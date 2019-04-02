Сын Шумахера впервые сел за руль «Феррари». До успехов отца далеко, но это история

Все успехи в карьере легендарного гонщика Михаэля Шумахера связаны как раз с «Феррари». Там он взял пять из семи чемпионских титулов и долго помогал команде оставаться лучшей в «Формулы-1».

Сейчас Михаэль лечится после травмы на горнолыжном склоне. О его состоянии давно не слышно никаких подробностей. Сейчас известно только то, что Шумахер больше не прикован к постели и находится в сознании.

Мик видел, как папа неудачно упал и ударился головой. Теперь он продолжает дело отца, но заслужил место в «Феррари» не из-за фамилии. Для своего возраста Мик Шумахер уже достаточно известен и успешен.