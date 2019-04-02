Сын Шумахера впервые сел за руль «Феррари». До успехов отца далеко, но это история
20-летний Мик Шумахер покатался на болиде «Феррари» на тестах в Бахрейне. За рулем этой машины никто из семьи Шумахеров не оказывался 12 лет и 4 месяца, когда звездный Михаэль ездил в такой же машине в последний раз.
Все успехи в карьере легендарного гонщика Михаэля Шумахера связаны как раз с «Феррари». Там он взял пять из семи чемпионских титулов и долго помогал команде оставаться лучшей в «Формулы-1».
Сейчас Михаэль лечится после травмы на горнолыжном склоне. О его состоянии давно не слышно никаких подробностей. Сейчас известно только то, что Шумахер больше не прикован к постели и находится в сознании.
Мик видел, как папа неудачно упал и ударился головой. Теперь он продолжает дело отца, но заслужил место в «Феррари» не из-за фамилии. Для своего возраста Мик Шумахер уже достаточно известен и успешен.
Вокруг Мика всегда крутились две женщины. Его мать вместе с Сабиной Кем (бывшим менеджером Михаэля) оберегали Шумахера от проблем и составляли вокруг него комфортную среду.
- В 2018-м Мик Шумахер выиграл европейскую «Формулу-3». Это престижно, потому что может служить подспорьем для поднятия в «Формулу-1». До него общий зачет выигрывали Стролл и Норрис, которые прямо сейчас катаются на высшем уровне.
- В «Формуле-3» Мик выступал в команде Prema Powerteam. Леклер, Окон, Гасли, Стролл, Джовинацци – все известные гонщики проходили через эту организацию. Тут закладывают хорошие основы для будущего прогресса.
- Интересно, что до 2015 года Мик выступал под девичьей фамилией матери. Его знали в качестве Мика Беча, чтобы авторитет отца не давил ни на кого при оценке действий юноши. Как и Михаэль, его сын начинал карьеру в успехов в картинге.
Росс Браун работал с Михаэлем Шумахером почти всю его карьеру в «Формуле-1». Браун с детства следил за развитием Мика и надеется, что тот справится с давлением, которое на него обязательно окажут.
Себастьян Феттель тоже давно познакомился с Миком. «Развитием в последние годы он заслужил то, где сейчас находится. Мы должны дать ему время и спокойствие, чтобы выполнять свою работу. Ему нелегко. С другой стороны, он к этому привык», – сказал Феттель.
19 января 2019 года «Феррари» объявила о зачислении Шумахера в собственную академию гонщиков. Пока Мик будет выступать в «Формуле-2», но его ждут периодические тесты в «Формуле-1». В такой машине он уже сейчас выглядит неплохо.
Фото обложки: твиттер «Формулы-1»