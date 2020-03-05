В разработках «Феррари» нашли нарушения регламента. Итог: тайное соглашение и протесты конкурентов

Дальше – скандальное заявление ФИА. Контролирующий орган признал, что нарушения возможны («Феррари» все отрицает), но не смог этого доказать. Поэтому ФИА и «Феррари» подписали тайное мировое соглашение, чтобы сохранить тайну разработки. Уже озвученная причина со стороны ФИА: организация не обладала уверенностью, что суды завершатся в ее пользу.

Соглашение вызвало вопросы у других команд из-за странных совпадений. Нарушения у «Феррари» подозревали до Гран-при США. Тогда ФИА выпустила директиву, где сообщила о запрете систем, которые влияют на датчики расхода топлива. До этого «Феррари» на равных боролась за первое место со всеми конкурентами, потом – провал в результатах.

Теперь к этому добавилось тайное соглашение – ФИА и «Феррари» уже подозреваются в сговоре. Семь команд Формулы 1 (кроме «Хаас», «Альфа Ромео» и самой «Феррари») подписались под открытым письмом. Они требуют публичных разъяснений и отрицают возможность любых соглашений. «Расследования в отношении «Феррари» проводились только с запросов других команд», – важная часть письма.