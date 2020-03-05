В разработках «Феррари» нашли нарушения регламента. Итог: тайное соглашение и протесты конкурентов
Участники процесса:
- ФИА – контролирующий орган, который следит за соблюдением регламента и всех правил.
- «Феррари» – одна из топ-команд Формулы 1. У нее подозревали нарушения в разработке силовой установки.
- «Мерседес» – почти бессменный чемпион с сильнейшей машиной и с традиционно сильным двигателем. До прошлого сезона, когда «Феррари» стала конкурентом в этом направлении.
Что произошло
Еще в прошлом сезоне в двигателе «Феррари» подозревали нарушения технического регламента. «Ред Булл», «Мерседес» и другие команды попросили ФИА разобраться, точно ли «Феррари» выполняет все требования. ФИА согласилась, взяла время на раздумья и изучение – это забыли почти вплоть до старта нового сезона (первая гонка – 15 марта).
Дальше – скандальное заявление ФИА. Контролирующий орган признал, что нарушения возможны («Феррари» все отрицает), но не смог этого доказать. Поэтому ФИА и «Феррари» подписали тайное мировое соглашение, чтобы сохранить тайну разработки. Уже озвученная причина со стороны ФИА: организация не обладала уверенностью, что суды завершатся в ее пользу.
Соглашение вызвало вопросы у других команд из-за странных совпадений. Нарушения у «Феррари» подозревали до Гран-при США. Тогда ФИА выпустила директиву, где сообщила о запрете систем, которые влияют на датчики расхода топлива. До этого «Феррари» на равных боролась за первое место со всеми конкурентами, потом – провал в результатах.
Теперь к этому добавилось тайное соглашение – ФИА и «Феррари» уже подозреваются в сговоре. Семь команд Формулы 1 (кроме «Хаас», «Альфа Ромео» и самой «Феррари») подписались под открытым письмом. Они требуют публичных разъяснений и отрицают возможность любых соглашений. «Расследования в отношении «Феррари» проводились только с запросов других команд», – важная часть письма.
К марту стало понятно, что сейчас «Феррари» совсем не доминирует. Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказывал о потери скорости на прямых. «Нам нужно улучшать двигатель, его настройки. Если говорить о скорости, то мы оказались на ожидаемом месте», – рассказал Бинотто. Он объяснил это другими разработками и повышением надежности.
Против «Феррари» и ФИА категоричнее остальных выступает «Мерседес». Именно от руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа исходила инициатива по созданию коллективного письма. «Альфа Ромео» и «Хаас» не участвовали, потому что сами используют моторы «Феррари». Вольф больше наезжает не на «Феррари» – его не устраивает именно поведение ФИА. Для федерации есть в этом новая опасность: сразу несколько команд угрожают судами.