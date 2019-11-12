Новый курс развития «Формулы-1» – глобальная забота об экологии
Задача «Формулы-1» – сокращение выбросов углерода до нулевой отметки к 2030 году и забота об экологии. Как все это планируют делать:
- С 2021 года бензин должен содержать не менее 10% биотоплива. Пока так, но дальше планируют полный переход на биотопливо.
- К 2025 году будут использовать только устойчивые и легко перерабатываемые материалы.
- К 2026 году разработают новые двигатели (они еще только в планах и задумках). Те, которые сейчас, окончательно исчезнут к концу 2025-го.
- Все офисы и производство (даже боксы) будут работать от возобновляемых источников энергии.
31 октября FIA и «Формула-1» рассказали о новом векторе развития гонок. Главное изменение: с 2021 года будет установлен фиксированный потолок затрат (изначально – 175 миллионов долларов). «Формула-1» стремится к балансу – станет больше конкуренции при стабильности во всех направлениях. Еще одним направлением уже тогда выделили заботу об экологии.
Президент FIA Жан Тодт: «Важным элементом для продвижения FIA будут экологические соображения. «Формула-1» уже имеет самые эффективные двигатели в мире. Мы будем продолжать работать над новыми технологиями и топливами, чтобы расширить эти границы».
Президент и генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кейри: «В ближайшие несколько недель мы начнем реализацию планов по снижению и устранению воздействия нашего спорта и бизнеса на окружающую среду».
Гонщики тоже говорят об экологии
Одним из первых в 2019 году вопрос экологии поднял Льюис Хэмилтон. Он рассказывал, что мир неправильно расходует ресурсы. Хэмилтон призвал людей стать веганами и осознать свое влияние на жизнь планеты. Позже гонщик удалил запись, но перевод сохранился на портале F1news.ru. Это было первое сообщение Хэмилтона, которое не связано с «Формулой-1».
Есть другое: «Я не позволяю никому в моем офисе и в домашнем хозяйстве покупать пластик. Хочу, чтобы все перерабатывалось – даже дезодорант или зубная щетка. Я продал свой самолет и несколько машин, но у меня есть электрический Smart. Работаю с командой, которая также стремится стать углеродно-нейтральной. Например, в столовой, где есть биоразлагаемые бутылки.
Кими Райкконен не считает, что «Формула-1» может глобально измениться: «Честно говоря, мы находимся не в лучшем месте, чтобы делать из этого большую историю. Для чего мы сжигаем топливо? Чтобы быть первыми или вторыми? Мы стараемся выполнять свою роль всегда. Чтобы действительно идти по этому пути, мы все должны остаться дома и забыть о гонках».