Новый курс развития «Формулы-1» – глобальная забота об экологии

31 октября FIA и «Формула-1» рассказали о новом векторе развития гонок. Главное изменение: с 2021 года будет установлен фиксированный потолок затрат (изначально – 175 миллионов долларов). «Формула-1» стремится к балансу – станет больше конкуренции при стабильности во всех направлениях. Еще одним направлением уже тогда выделили заботу об экологии.

Президент FIA Жан Тодт: «Важным элементом для продвижения FIA будут экологические соображения. «Формула-1» уже имеет самые эффективные двигатели в мире. Мы будем продолжать работать над новыми технологиями и топливами, чтобы расширить эти границы».

Президент и генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кейри: «В ближайшие несколько недель мы начнем реализацию планов по снижению и устранению воздействия нашего спорта и бизнеса на окружающую среду».