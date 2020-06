Песню The Chemical Brothers для «Формулы-1» номинировали на «Грэмми» – хотя фанатам гонок она не очень зашла

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила номинантов на 62-й церемонию «Грэмми» – и там есть трек The Chemical Brothers, сделанный специально для Формулы 1.

Песня попала в номинацию за лучшее музыкальное видео – по сюжету обычный пес смотрит Ф1 по телевизору, а затем сам попадает в гонки. Сама песня основана на сэмпле трека I've Got to Find a Way от The Halleluiah Chorus, вышедшего в 1973 году.