Песню The Chemical Brothers для «Формулы-1» номинировали на «Грэмми» – хотя фанатам гонок она не очень зашла
Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила номинантов на 62-й церемонию «Грэмми» – и там есть трек The Chemical Brothers, сделанный специально для Формулы 1.
Песня попала в номинацию за лучшее музыкальное видео – по сюжету обычный пес смотрит Ф1 по телевизору, а затем сам попадает в гонки. Сама песня основана на сэмпле трека I've Got to Find a Way от The Halleluiah Chorus, вышедшего в 1973 году.
Фанаты переживали из-за смены темы
Сразу после релиза песню жестко раскритиковали: в комментариях под новостью о ее выходе на сайте Reddit в разделе Формулы 1 практически нет позитива.
Одна из причин – непонимание, что станет с текущей темой чемпионата, написанной Брайаном Тайлером. Это та мелодия, с которой начинается каждая гонка Ф1 в телевизионной версии.
Формуле 1 даже пришлось отдельно подтверждать, что выход песни The Chemical Brothers никак не повлияет на текущую тему Тайлера. Но изначальное впечатление уже было немного испорчено.
В гонках она не сильно использовалась
Последний раз Ф1 глобально использовала песню в превью к сезону – видео, которое вышло перед самой первой гонкой в Австралии. Интересно, что в 1998 и 1999-х годах для Гран При Австралии тоже использовалась песня The Chemical Brothers – Setting Sun.
В остальном песня прошла абсолютно незаметно для тех, кто смотрит Ф1 по телевизору. Зато болельщики, которые посещали Гран При Ф1 вживую, подтверждают, что перед гонками трек The Chemical Brothers постоянно крутили на экранах, расположенных на трассе.