Феррари

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В гонках – новая звезда из России. Побеждает, спонсируется Ротенбергом и владеет цветочным бизнесом
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#Роберт Шварцман
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Феттель уходит из «Феррари» из-за высокой зарплаты и конкуренции с молодой звездой, чей контракт в 3-4 раза ниже
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#Себастьян Феттель
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Гонщик «Феррари» провел стрим в костюме банана. Теперь это новый мем
#Шарль Леклер
Влияние коронавируса на Формулу 1: перенос технического регламента, огромные убытки серии и разговоры о банкротстве команд
#Формула 1
В разработках «Феррари» нашли нарушения регламента. Итог: тайное соглашение и протесты конкурентов
#Формула 1
Сын Шумахера впервые сел за руль «Феррари». До успехов отца далеко, но это история
#Формула 1