Гонщик «Феррари» провел стрим в костюме банана. Теперь это новый мем

Шарль Леклер из «Феррари» – лидер виртуального чемпионата от Формулы 1. С момента старта кибертурнира уже прошли две гонки (там участвовали в том числе и реальные пилоты) – оба раза победил Леклер.

Леклер обожает игры и часто проводит стримы. «Мне нравится взаимодействовать так с моими подписчиками и болельщиками. Это неформальная обстановка. В жизни мы (гонщики) всегда серьезные. Так мы же можем побыть детьми: пошутить, посмеяться, подурачиться».

И Леклер подурачился: во время стрима (играл не в F1, а в Fortnite) надел костюм банана. Все из-за болельщика, который подарил точно такой же костюм герою Леклера в игре. Свой перформанс Леклер объяснил тем, что нужно максимально соответствовать игровому персонажу. Шикарная фраза гонщика: «Боже! Я никогда не был таким красивым».

Леклер стал мемом. Видео с переодеванием в костюм банана опубликовал официальный аккаунт Формулы 1.