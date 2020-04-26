Шарль Леклер
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#Шарль Леклер #Формула 1 #Феррари #автогонки

Гонщик «Феррари» провел стрим в костюме банана. Теперь это новый мем

26 апреля, 10:37
Илья Егоров

твиттер Формулы 1

Шарль Леклер из «Феррари» – лидер виртуального чемпионата от Формулы 1. С момента старта кибертурнира уже прошли две гонки (там участвовали в том числе и реальные пилоты) – оба раза победил Леклер.

Леклер обожает игры и часто проводит стримы. «Мне нравится взаимодействовать так с моими подписчиками и болельщиками. Это неформальная обстановка. В жизни мы (гонщики) всегда серьезные. Так мы же можем побыть детьми: пошутить, посмеяться, подурачиться».

И Леклер подурачился: во время стрима (играл не в F1, а в Fortnite) надел костюм банана. Все из-за болельщика, который подарил точно такой же костюм герою Леклера в игре. Свой перформанс Леклер объяснил тем, что нужно максимально соответствовать игровому персонажу. Шикарная фраза гонщика: «Боже! Я никогда не был таким красивым».

Леклер стал мемом. Видео с переодеванием в костюм банана опубликовал официальный аккаунт Формулы 1.

Над Леклером теперь шутят соперники – «Мерседес» опубликовал фотографию Нико Росберга с бананом и подписал: «Нико и Леклер в 2016-м». В комментарии пришел Леклер и посмеялся.

Болельщики тоже угарают над Леклером.

«Пицца с бананом. Разогреваю Шарля Леклера в духовке».

Список пилотов Формулы 1 на этот сезон.

Леклера уже рисуют в новом образе.

«Мой новый любимый мем про Шарля Леклера: бананабой».

Парень пишет, что просто попытался сделать первый мем в своей жизни.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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О чем шутит самый популярный реддит про футбольные мемы: много Месси, все – геи, а за «Челси» болеют расисты
История trollface с лицом Яо Мина – одного из главных мемов интернета. Все получилось из одного удачного кадра
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