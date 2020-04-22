О чем шутит самый популярный реддит про футбольные мемы: много Месси, все – геи, а за «Челси» болеют расисты

На сабреддит с футбольными мемами soccercirclejerk подписано 58 тысяч человек. В своей категории это самый популярный сабреддит. Своя атмосфера, троллинг всех команд и легенд, которым принято ставить лайки. Все это напоминает наш гениальный ВГИК, но англоязычная версия заметно уступает по юмору и остроте.

Один из главных мемов: за «Челси» болеют расисты. Вероятно, все началось после матча Лиги чемпионов 2015-го года, когда их фанаты скандировали в Париже «Мы расисты, и нам так нравится». За это клуб уничтожают до сих пор: