Реддит
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар
Ливерпуль
Манчестер Сити
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#Реддит #Криштиану Роналду #Лионель Месси #Ливерпуль #Неймар #Манчестер Сити

О чем шутит самый популярный реддит про футбольные мемы: много Месси, все – геи, а за «Челси» болеют расисты

22 апреля, 19:04

soccercirclejerk

На сабреддит с футбольными мемами soccercirclejerk подписано 58 тысяч человек. В своей категории это самый популярный сабреддит. Своя атмосфера, троллинг всех команд и легенд, которым принято ставить лайки. Все это напоминает наш гениальный ВГИК, но англоязычная версия заметно уступает по юмору и остроте.  

Один из главных мемов: за «Челси» болеют расисты. Вероятно, все началось после матча Лиги чемпионов 2015-го года, когда их фанаты скандировали в Париже «Мы расисты, и нам так нравится». За это клуб уничтожают до сих пор:

soccercirclejerk

«Официально: Оказалось, что Роналду болеет за «Челси». 

Роналду признался, что сыт по горло ниг...» 

soccercirclejerk

«Наткнулся на этот головной убор дедушки, который он носил в юности в 1945-м году. Горжусь, что он один из первых фанатов «Челси».

soccercirclejerk

«Борис Джонсон подтвердил, что болеет за «Челси»

soccercirclejerk

«Первая пресс-конференция Месси в качестве игрока «Челси».

Еще любимая тема – это гомосексуальность. Авторы сабреддита вечно кого-то подозревают. 

soccercirclejerk

«Ты никогда не пойдешь в баню один».

soccercirclejerk

«Барселона» и «Манчестер Сити» договорились, что Месси теперь гей».

soccercirclejerk

«У этого паренька много скиллов и удивительных голов, но я думаю, что он гей».

А вот еще несколько характерных шуток soccercirclejerk, которые собрали много лайков.

soccercirclejerk

1200 лайков

«Девушки в фотошопе: могу сделать все вещи крутыми

Парни в фотошопе: Обамаянг»

 

soccercirclejerk

1400 лайков

«Как Пеле считает свои голы»

soccercirclejerk

800 лайков

«Месси был пойман на камеру во время удара по пожилой женщине, которая пережила коронавирус. И это ваш кумир, фанаты канталонцев?!» 

soccercirclejerk

– Вы не можете просто так потратить 400 миллионов за одно трансферное окно, испортив рынок для нас. Своими грязными нефтяными деньгами вы разрушаете европейские футбольные традиции!

– Ха-ха, денежный станок, давай! 

soccercirclejerk

2200 лайков

«Социальная дистанция» 

soccercirclejerk

1200 лайков

– Неймар!

– Не сейчас, пап.

Комментарии (1)
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Роман Абрамов
22 апреля, 21:09

Про Пеле смешно

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