О чем шутит самый популярный реддит про футбольные мемы: много Месси, все – геи, а за «Челси» болеют расисты
На сабреддит с футбольными мемами soccercirclejerk подписано 58 тысяч человек. В своей категории это самый популярный сабреддит. Своя атмосфера, троллинг всех команд и легенд, которым принято ставить лайки. Все это напоминает наш гениальный ВГИК, но англоязычная версия заметно уступает по юмору и остроте.
Один из главных мемов: за «Челси» болеют расисты. Вероятно, все началось после матча Лиги чемпионов 2015-го года, когда их фанаты скандировали в Париже «Мы расисты, и нам так нравится». За это клуб уничтожают до сих пор:
«Официально: Оказалось, что Роналду болеет за «Челси».
Роналду признался, что сыт по горло ниг...»
«Наткнулся на этот головной убор дедушки, который он носил в юности в 1945-м году. Горжусь, что он один из первых фанатов «Челси».
«Борис Джонсон подтвердил, что болеет за «Челси»
«Первая пресс-конференция Месси в качестве игрока «Челси».
Еще любимая тема – это гомосексуальность. Авторы сабреддита вечно кого-то подозревают.
«Ты никогда не пойдешь в баню один».
«Барселона» и «Манчестер Сити» договорились, что Месси теперь гей».
«У этого паренька много скиллов и удивительных голов, но я думаю, что он гей».
А вот еще несколько характерных шуток soccercirclejerk, которые собрали много лайков.
1200 лайков
«Девушки в фотошопе: могу сделать все вещи крутыми
Парни в фотошопе: Обамаянг»
1400 лайков
«Как Пеле считает свои голы»
800 лайков
«Месси был пойман на камеру во время удара по пожилой женщине, которая пережила коронавирус. И это ваш кумир, фанаты канталонцев?!»
– Вы не можете просто так потратить 400 миллионов за одно трансферное окно, испортив рынок для нас. Своими грязными нефтяными деньгами вы разрушаете европейские футбольные традиции!
– Ха-ха, денежный станок, давай!
2200 лайков
«Социальная дистанция»
1200 лайков
– Неймар!
– Не сейчас, пап.