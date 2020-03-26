История мема «Дома сиди, епт». Широков послал фаната из-за футболки, а потом матерился в аэропорту

2012 год. «Рубин» и «Зенит» только сыграли матч Премьер-лиги (2:2). Широков встретился с фанатами в аэропорту Казани уже на фоне напряженной обстановки. До этого «Зенит» как раз оформил чемпионство в игре с «Динамо». Тогда болельщики «Зенита» выбежали на поле, а один из них попросил футболку у Широкова. Вместо спокойного отказа тот его грубо послал – это задело фанатов.

На игре в Казани приехавшие на выезд болельщики «Зенита» посылали уже Широкова – вывесили баннер с нецензурной лексикой. В аэропорту это переросло в словесный конфликт. Широков много матерился (поэтому мы не можем показать вам видео), а одним из высказываний как раз и была фраза про дом. Весь негатив замяли после следующей встречи – пообещали соблюдать нейтралитет.

Сергей Циммерман в материале для «СЭ» вообще называл перепалку в аэропорту провокацией: «Зенитовцу протянули фото с просьбой поставить на ней автограф. Широков расписался, после чего на фото тут же была добавлена нецензурная надпись. Причем получилось так, что от имени Широкова. После этого началась перепалка, но снимали футболиста скрытой камерой и на запись нажали только в определенный момент разговора».

Мат Широкова и сам громкий конфликт постепенно забыли, но фраза про дом все равно осталась. У болельщиков она потом ассоциировалась именно с образом Широкова – так они влетали в его переписки в твиттере: