История мема «Дома сиди, епт». Широков послал фаната из-за футболки, а потом матерился в аэропорту
2012 год. «Рубин» и «Зенит» только сыграли матч Премьер-лиги (2:2). Широков встретился с фанатами в аэропорту Казани уже на фоне напряженной обстановки. До этого «Зенит» как раз оформил чемпионство в игре с «Динамо». Тогда болельщики «Зенита» выбежали на поле, а один из них попросил футболку у Широкова. Вместо спокойного отказа тот его грубо послал – это задело фанатов.
На игре в Казани приехавшие на выезд болельщики «Зенита» посылали уже Широкова – вывесили баннер с нецензурной лексикой. В аэропорту это переросло в словесный конфликт. Широков много матерился (поэтому мы не можем показать вам видео), а одним из высказываний как раз и была фраза про дом. Весь негатив замяли после следующей встречи – пообещали соблюдать нейтралитет.
Сергей Циммерман в материале для «СЭ» вообще называл перепалку в аэропорту провокацией: «Зенитовцу протянули фото с просьбой поставить на ней автограф. Широков расписался, после чего на фото тут же была добавлена нецензурная надпись. Причем получилось так, что от имени Широкова. После этого началась перепалка, но снимали футболиста скрытой камерой и на запись нажали только в определенный момент разговора».
Мат Широкова и сам громкий конфликт постепенно забыли, но фраза про дом все равно осталась. У болельщиков она потом ассоциировалась именно с образом Широкова – так они влетали в его переписки в твиттере:
С фанатом из казанского аэропорта Широков потом пересекался еще раз, но уже в мирной обстановке: «Виделся с тем болельщиком из аэропорта. Если не ошибаюсь, на Кипре. Мы были на Кубке ФНЛ с Женей Алдониным. Подошел ко мне, мы разговорились, а он говорит: «Я – тот самый болельщик из аэропорта». «Ну, поздравляю!» – говорю. Дома, видимо, не сидится».
Отсылки к фразе Широкова про дом потом проскальзывали при любых проблемах с болельщиками «Зенита». Даже если они не касались Широкова. Вот слова Владислава Радимова о фанатах «Зенита», сорвавших игру против «Динамо» в 2014-м: «Широков действительно все правильно сказал, могу только повторить: лучше бы они дома сидели».
Спрашивали мнение Широкова и в момент конфликта Дзюбы с болельщиками. Отсылка к мему прозвучала уже в вопросе (Ты автор известного мема «мог бы дома сидеть»), а Широков рассказал об огоньке и признал, что у конфликта всегда есть начало: «Я просто знаю таких ребят. Ты правильно сказал, у меня там были движения, и с огоньком, и без. По большому счету, они никогда просто так ничего не начинают».
Любое высказывание или даже появление Широкова все равно сопровождается ответом в виде бесконечных твитов на тему дома.
Сейчас фраза Широкова – это еще и актуальный совет людям во время пандемии коронавируса. «Матч ТВ» использовал ее в минутной рекламе. Широков несколько раз советует жителям России сидеть дома, а в конце ролика делает это уже в маске. Добрый итог развития мема, к которому пришли за восемь лет после того конфликта в аэропорту.