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Роман Широков
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Роман Широков
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Футбол
Широков получил 100 часов общественных работ за избиение судьи. Он выплатит компенсацию в 100 тысяч рублей
#Роман Широков
25 декабря 2020, 15:02
Футбол
На Широкова из-за избиения судьи завели уголовное дело
#Роман Широков
15 сентября 2020, 13:49
Футбол
Широков извинился перед судьей в инстаграме
#Роман Широков
11 августа 2020, 10:25
Футбол
«Рукоприкладство – недопустимая херня». Капитан команды «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин – о поступке Широкова
#Роман Широков
11 августа 2020, 01:21
Футбол
Роман Широков избил судью во время матча на любительском турнире
#Роман Широков
10 августа 2020, 20:30
Все новости
Материалы
Дело Широкова дошло до суда. Прокурор – из дела Ефремова. Потерпевший – против примирения и хочет тюремный срок
#Роман Широков
25 ноября 2020, 19:00
Еще две стычки из жизни Широкова. Ссорился со Спаллетти и дрался с Глушаковым
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#Роман Широков
11 августа 2020, 01:25
1
Широков избил судью, играя за команду «Матч ТВ». Будет заявление в полицию. Главное
4
#Роман Широков
10 августа 2020, 22:06
4
Кокорин в «Спартаке» – это же копия трансфера Широкова
2
#Александр Кокорин
31 июля 2020, 13:00
2
«Химки» сияли в РПЛ нулевых: игроки сами стирали форму, Широков пришел из любителей, Титов – после ссоры с Черчесовым
#Химки
23 июля 2020, 12:50
Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
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#Александр Тихоновецкий
06 мая 2020, 06:46
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