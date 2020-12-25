Роман Широков
Футбол
Никита Данченков
Широков получил 100 часов общественных работ за избиение судьи. Он выплатит компенсацию в 100 тысяч рублей
3 часа назад
Оглашен приговор Роману Широкову за избиение судьи Никиты Данченкова. Прокурор просил для него 1 год и 10 месяцев лишения свобода, но этого наказания Широков избежал.
Он выплатит компенсацию в 100 тысяч рублей за нанесение морального вреда. И проведет 100 часов на общественных работах.
Как развивался конфликт:
- В матче команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного» Широков поссорился с судьей Никитой Данченковым.
- Судья показал ему красную, а Широков в ответ избил его прямо на поле.
- Данченков снял побои, а на Широкова позже было заведено уголовное дело.
- К последнему заседанию подходили так: Дело Широкова дошло до суда. Прокурор – из дела Ефремова. Потерпевший – против примирения и хочет тюремный срок
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