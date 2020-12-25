Широков получил 100 часов общественных работ за избиение судьи. Он выплатит компенсацию в 100 тысяч рублей

Оглашен приговор Роману Широкову за избиение судьи Никиты Данченкова. Прокурор просил для него 1 год и 10 месяцев лишения свобода, но этого наказания Широков избежал.

Он выплатит компенсацию в 100 тысяч рублей за нанесение морального вреда. И проведет 100 часов на общественных работах.

Как развивался конфликт: