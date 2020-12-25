Роман Широков
Футбол
Никита Данченков
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#Роман Широков #Футбол #Никита Данченков

Широков получил 100 часов общественных работ за избиение судьи. Он выплатит компенсацию в 100 тысяч рублей

3 часа назад

Оглашен приговор Роману Широкову за избиение судьи Никиты Данченкова. Прокурор просил для него 1 год и 10 месяцев лишения свобода, но этого наказания Широков избежал.

Он выплатит компенсацию в 100 тысяч рублей за нанесение морального вреда. И проведет 100 часов на общественных работах.

Как развивался конфликт:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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