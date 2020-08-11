Еще две стычки из жизни Широкова. Ссорился со Спаллетти и дрался с Глушаковым

Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча за команду «Матч ТВ» на любительском турнире. Все произошло в моменте, когда Данченков показал Широкову красную карточку. Сначала Широков просто ударил судью, а потом уже добивал ногами. Со стороны всей команды «Матч ТВ» в итоге извинялся Дмитрий Шнякин.

Так Шнякин прокомментировал эпизод у себя в инстаграме: «Ноль оправданий, ноль споров по поступку Ромы Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который каждого на поле ввел в ступор на пару секунд». Сам Широков не просто так играл в этом матче именно за команду «Матч ТВ». На канале он по-прежнему работает экспертом.

В «Зените» Широков якобы дрался со Спаллетти. Это не подтвердилось, но ссора была

В феврале 2014 года РБК написал, что Широков и Спаллетти подрались в перерыве матча. Все произошло на Объединенном кубке в Израиле, где «Зенит» играл с «Шахтером». Широков сразу покинул расположение команды и уехал в Санкт-Петербург. «Зенит» замял тему с отъездом Широкова – клуб рассказал, что он вернулся в Санкт-Петербург из-за проблем с пяткой.