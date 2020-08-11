Еще две стычки из жизни Широкова. Ссорился со Спаллетти и дрался с Глушаковым
Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча за команду «Матч ТВ» на любительском турнире. Все произошло в моменте, когда Данченков показал Широкову красную карточку. Сначала Широков просто ударил судью, а потом уже добивал ногами. Со стороны всей команды «Матч ТВ» в итоге извинялся Дмитрий Шнякин.
Так Шнякин прокомментировал эпизод у себя в инстаграме: «Ноль оправданий, ноль споров по поступку Ромы Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который каждого на поле ввел в ступор на пару секунд». Сам Широков не просто так играл в этом матче именно за команду «Матч ТВ». На канале он по-прежнему работает экспертом.
В «Зените» Широков якобы дрался со Спаллетти. Это не подтвердилось, но ссора была
В феврале 2014 года РБК написал, что Широков и Спаллетти подрались в перерыве матча. Все произошло на Объединенном кубке в Израиле, где «Зенит» играл с «Шахтером». Широков сразу покинул расположение команды и уехал в Санкт-Петербург. «Зенит» замял тему с отъездом Широкова – клуб рассказал, что он вернулся в Санкт-Петербург из-за проблем с пяткой.
Арсен Минасов тогда был агентом Широкова. Он позже объяснял ситуацию в подробностях – весь конфликт произошел, потому что Спаллетти рано заменил Широкова. Вот главные цитаты Минасова, которые показывают развитие истории:
- «Роман снял футболку, бросил ее в середину раздевалки – туда, куда обычно бросают футболисты. Потом снял тейп с ноги, скомкал его, бросил – тейп катился по земле и попал в ботинок Спаллетти».
- «У Лучано в руках была пластиковая бутылка, он бросил ее в сторону Романа. Это эмоции, это секунда! Лучано бросил и попал, по-моему, в Симутенкова или кого-то еще, кто был рядом».
- «Лучано сказал, что все, вон, в дубль! Еще раз – это два эмоциональных человека, вспышка секундная! Роман ответил: если так, то я улетаю. А Роме действительно надо было улетать – на плановое лечение, на процедуры, из-за травмы ноги».
Александр Кержаков тоже говорил, что это все-таки не нужно называть дракой: «Драки с Широковым не было. Это их дело, зачем я буду говорить об этом. Спросите у Спаллетти и Романа». В 2016 году сам Широков назвал Спаллетти своим футбольным отцом.
Широков отрицал драку с Мамаевым. Оказалось, что он дрался с Глушаковым
Роман Широков называл бредом спортивной журналистики все слухи о том, что во время Евро-2016 он дрался с Павлом Мамаевым. Говорил, что поддерживает Мамаева, потому что они оба из Подмосковья. Тут Широков и правда не соврал: Мамаева он не бил, но дрался с другим партнером по сборной. Широков и Денис Глушаков в тот момент не поделили клубы.
Мы подробно разбирали эту историю в отдельном материале. Такую версию о стычке с Широковым продвигал Глушаков: «Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушел, говорю, будем в тройке. Слово за слово – да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому».
В мае 2020-го Глушаков рассказал об итогах спора с Широковым. Тот говорил, что в сезоне-2016/17 «Спартак» не попадет в тройку. Так Широков попал на 25 тысяч долларов. «Отдал ли Широков деньги? Нет, конечно. Так и не отдал. Надо его устроить куда-то, потом он меня возьмет, мы что-то сделаем», – говорил Глушаков.
Не все дома, что поделать.