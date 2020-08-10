Широков избил судью, играя за команду «Матч ТВ». Будет заявление в полицию. Главное

Позже Дмитрий Егоров выпустил видео на своем ютуб-канале, где рассказал еще больше подробностей. Широков ударил Данченкова после получения красной карточки. Еще раньше на этом турнире он уже играл агрессивно в матче с ЛФК «Рома» – там Широков влетел прямой ногой в колено соперника.

Андрей Тихонов с нецензурными выражениями отгонял оператора, когда тот снимал момент стычки Широкова и Данченкова. Егоров рассказал, что Данченков переживает из-за скандала с Широковым и боится его серьезных связей. Они могут повлиять на его дальнейшую карьеру. Егоров попросил, чтобы сейчас все написали Данченкову слова поддержки.

Мы не можем вставить само видео Дмитрия Егорова и ссылку на него из-за мата. Есть еще одно подтверждение его слов: