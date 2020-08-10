Широков избил судью, играя за команду «Матч ТВ». Будет заявление в полицию. Главное
Что произошло?
Журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров показал в твиттере драку на любительском турнире. На этом видео бывший футболист Роман Широков избивает арбитра Никиту Данченкова. Когда Данченков лежал на газоне, Широков добивал его ногами. У судьи остались ссадины на лице и шее, подбит глаз. Егоров написал, что Данченков обратится в полицию.
Так выглядел Данченков уже в раздевалке:
Позже Дмитрий Егоров выпустил видео на своем ютуб-канале, где рассказал еще больше подробностей. Широков ударил Данченкова после получения красной карточки. Еще раньше на этом турнире он уже играл агрессивно в матче с ЛФК «Рома» – там Широков влетел прямой ногой в колено соперника.
Андрей Тихонов с нецензурными выражениями отгонял оператора, когда тот снимал момент стычки Широкова и Данченкова. Егоров рассказал, что Данченков переживает из-за скандала с Широковым и боится его серьезных связей. Они могут повлиять на его дальнейшую карьеру. Егоров попросил, чтобы сейчас все написали Данченкову слова поддержки.
Мы не можем вставить само видео Дмитрия Егорова и ссылку на него из-за мата. Есть еще одно подтверждение его слов:
«Чемпионат» ссылается на Германа Попкова и пишет, что перед ударом Широков пригрозил судье избиением. «Широков пригрозил ему: «Если покажешь красную, я тебе по лицу дам», – сказал Попков.
UPD. Игрок команды «Ничего Обычного» Виктор Кравченко рассказал, что Широков подошел к Данченкову уже после эпизода. Но не извинялся, а сказал: «Че, *** [договорился]?»
Есть и еще одно высказывание Попкова: «Судьи сразу покинули поле. Скорая помощь заберет пострадавшего судью. Будем разбираться, заниматься здоровьем арбитров. Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции. Это неприемлемо».
Где все происходило?
«Амкал» организовал турнир Московский Кубок Селебрити (сокращенно – МКС). Команда «Матч ТВ» на нем вышла в 1/4 финала, где играла против «Ничего Обычного». Именно во время этой игры и произошел инцидент между Широковым и Данченковым. Перед четвертьфиналом игру вместе с Широковым и Тихоновым предвкушал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.
Сам Никита Данченков – еще и игрок «Амкала». Там он известен под прозвищем Данте. До этого матча Данченков выкладывал в инстаграм фотографии с турнира, где в целом все проходило позитивно.
На МКС Данченков уже работал на матче с участием «Матч ТВ». Тогда он показал игроку команды 2Drots красную карточку за споры. Это тоже чуть не привело к большому скандалу:
Что теперь будет с Широковым?
«Чемпионат» связался с юристом Андреем Князевым. Тот прокомментировал так: «Обычно, если драки происходят на футбольных полях, следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тысяч. Речь будет идти об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом».
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал в телеграм-канале, что каналу надо прекратить контакты с Широковым. Напоминаем: Широков работает там экспертом. «Считаю, что канал «Матч ТВ» обязан приостановить сотрудничество с футбольным экспертом Романом Широковым! Арбитру скорейшего выздоровления!» – написал Губерниев.
У самого Широкова были на турнире и хорошие моменты:
Здоровья судье.
Ну и стыыыд