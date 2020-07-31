Александр Кокорин
РПЛ
Футбол
Роман Широков
Спартак
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#Александр Кокорин #Футбол #РПЛ #Спартак #Роман Широков

Кокорин в «Спартаке» – это же копия трансфера Широкова

31 июля, 13:00
Михаил Морозов

РПЛ

В июле 2014 год «Спартак» осуществил трансфер, который сложно было себе представить – уговорил Романа Широкова. Спустя шесть лет близок еще один похожий переход. У них действительно много общего.

Топ-футболист с российским паспортом

Как бы они ни играли, в какой бы форме ни находились – русских игроков их уровня в лиге мало.

Широков: 7 трофеев в «Зените», бронза Евро, дважды лучший футболист года в России.

Кокорин: все выиграл с «Зенитом», забивал на ЧМ, чуть меньше сотни голов за карьеру.

За сборную России у них на двоих более сотни матчей.

РПЛ

За переход платить не надо

Широков: на вторую часть сезона-2013/14 был арендован «Краснодаром» из «Зенита», вернувшись обратно, не продлил контракт. По его словам, Андре Виллаш-Боаш не был в нем заинтересован. В «Спартак» он перешел свободным агентом, зарплата, по разным источникам, была на уровне 2,52,7 миллиона евро в год.

Кокорин: пока сидел в тюрьме, у него летом 2019 года закончился контракт с «Зенитом». Новый – до конца сезона – он подписал в сентябре после освобождения, хотя так по нему и не сыграл – отбыл в аренду в «Сочи». Соглашение истекает 31 июля 2020-го, дальше Кокорин – свободный агент. Возможная зарплата Кокорина в «Спартаке» – три миллиона евро в год.

Вся карьера – в конкурирующих со «Спартаком» клубах

Снова о цифрах, они еще больше объясняют неожиданность трансферов.

Широков: воспитанник ЦСКА, почти 200 матчей за «Зенит».

Кокорин: больше 200 матчей за «Динамо», больше 90 – за «Зенит».

Как раз те три клуба, с которым у «Спартака» наиболее принципиальное соперничество.

РПЛ

Неприятные высказывания в адрес «Спартака»

Широков: неоднократно троллил «Спартак» и его фанатов. Например: «Спартак» увидит блеск золотых медалей, который давно не видел» (перед матчем «Зенит» – «Спартак», где должно было состояться награждение). Но ярче всех давние твиты:

Кокорин:

Множество скандалов раньше

Широков: регулярно конфликтовал с фанатами «Зенита». Самой яркой была ссора, которая попала на видео – в казанском аэропорту с обилием мата и угроз, через год – неприличный жест своей же трибуне. Или истории из совсем прошлого – со злоупотреблением алкоголем вместо футбола.

Кокорин: самый памятный момент, конечно, драка, из-за которой целый год отсидел в тюрьме. Но были и другие истории вроде выстрелов из пистолета на свадьбе или вечеринки в Монте-Карло после провала сборной России на чемпионате Европы.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Есть небольшое сходство и в возрасте, учитывая разную энергозатратность на их позициях – центральный полузащитник Широков приходил в «Спартак» в 33 года, форварду Кокорину сейчас 29. Оба – явно не на перспективу. С другой стороны, в топ-лигах лучшим бомбардирам всем за 30, даже в РПЛ в топе Артем Дзюба, которому 31.

В «Спартаке» Широков долго лечился, но ярко дебютировал: вышел в игре против «Локомотива» – тут же забил. Это и был самый яркий всплеск – дальше конфликт с Муратом Якином и странные контрактные игры в следующем сезоне: соглашение автоматически бы продлилось, сыграй он половину матчей, но провел 14. 

Совет директоров «Спартака» не захотел продлевать Широкова и расторг с ним контракт по обоюдному согласию еще за полгода до конца действующего соглашения.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Кокорин и «Спартак»
Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб
Кокорин дружит с Соболевым. Продал ему Porshe и посвятил новое празднование (раньше сосал палец, но бросил после тюрьмы)
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Василий Попович
31 июля, 17:41

Жалко, что имя Кокорина не рифмуется с "Банана-мама"

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vladik12
31 июля, 19:56

Не "банана", а "бахама").

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