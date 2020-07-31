Кокорин в «Спартаке» – это же копия трансфера Широкова
В июле 2014 год «Спартак» осуществил трансфер, который сложно было себе представить – уговорил Романа Широкова. Спустя шесть лет близок еще один похожий переход. У них действительно много общего.
Топ-футболист с российским паспортом
Как бы они ни играли, в какой бы форме ни находились – русских игроков их уровня в лиге мало.
Широков: 7 трофеев в «Зените», бронза Евро, дважды лучший футболист года в России.
Кокорин: все выиграл с «Зенитом», забивал на ЧМ, чуть меньше сотни голов за карьеру.
За сборную России у них на двоих более сотни матчей.
За переход платить не надо
Широков: на вторую часть сезона-2013/14 был арендован «Краснодаром» из «Зенита», вернувшись обратно, не продлил контракт. По его словам, Андре Виллаш-Боаш не был в нем заинтересован. В «Спартак» он перешел свободным агентом, зарплата, по разным источникам, была на уровне 2,5 – 2,7 миллиона евро в год.
Кокорин: пока сидел в тюрьме, у него летом 2019 года закончился контракт с «Зенитом». Новый – до конца сезона – он подписал в сентябре после освобождения, хотя так по нему и не сыграл – отбыл в аренду в «Сочи». Соглашение истекает 31 июля 2020-го, дальше Кокорин – свободный агент. Возможная зарплата Кокорина в «Спартаке» – три миллиона евро в год.
Вся карьера – в конкурирующих со «Спартаком» клубах
Снова о цифрах, они еще больше объясняют неожиданность трансферов.
Широков: воспитанник ЦСКА, почти 200 матчей за «Зенит».
Кокорин: больше 200 матчей за «Динамо», больше 90 – за «Зенит».
Как раз те три клуба, с которым у «Спартака» наиболее принципиальное соперничество.
Неприятные высказывания в адрес «Спартака»
Широков: неоднократно троллил «Спартак» и его фанатов. Например: «Спартак» увидит блеск золотых медалей, который давно не видел» (перед матчем «Зенит» – «Спартак», где должно было состояться награждение). Но ярче всех давние твиты:
Множество скандалов раньше
Широков: регулярно конфликтовал с фанатами «Зенита». Самой яркой была ссора, которая попала на видео – в казанском аэропорту с обилием мата и угроз, через год – неприличный жест своей же трибуне. Или истории из совсем прошлого – со злоупотреблением алкоголем вместо футбола.
Кокорин: самый памятный момент, конечно, драка, из-за которой целый год отсидел в тюрьме. Но были и другие истории вроде выстрелов из пистолета на свадьбе или вечеринки в Монте-Карло после провала сборной России на чемпионате Европы.
Есть небольшое сходство и в возрасте, учитывая разную энергозатратность на их позициях – центральный полузащитник Широков приходил в «Спартак» в 33 года, форварду Кокорину сейчас 29. Оба – явно не на перспективу. С другой стороны, в топ-лигах лучшим бомбардирам всем за 30, даже в РПЛ в топе Артем Дзюба, которому 31.
В «Спартаке» Широков долго лечился, но ярко дебютировал: вышел в игре против «Локомотива» – тут же забил. Это и был самый яркий всплеск – дальше конфликт с Муратом Якином и странные контрактные игры в следующем сезоне: соглашение автоматически бы продлилось, сыграй он половину матчей, но провел 14.
Совет директоров «Спартака» не захотел продлевать Широкова и расторг с ним контракт по обоюдному согласию еще за полгода до конца действующего соглашения.