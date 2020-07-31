Кокорин в «Спартаке» – это же копия трансфера Широкова

В июле 2014 год «Спартак» осуществил трансфер, который сложно было себе представить – уговорил Романа Широкова. Спустя шесть лет близок еще один похожий переход. У них действительно много общего.

Топ-футболист с российским паспортом

Как бы они ни играли, в какой бы форме ни находились – русских игроков их уровня в лиге мало.

Широков: 7 трофеев в «Зените», бронза Евро, дважды лучший футболист года в России.

Кокорин: все выиграл с «Зенитом», забивал на ЧМ, чуть меньше сотни голов за карьеру.

За сборную России у них на двоих более сотни матчей.