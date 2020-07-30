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#Александр Кокорин #РПЛ #Футбол #Спартак

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

2 часа назад
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В детстве Кокорин ездил на просмотр в «Спартак» из другого региона, но ему не дали ни жилье, ни даже футболку

Александр Кокорин родился в городе Валуйки из Белгородской области. Там впервые увлекся футболом, а потом поехал на просмотр в «Спартак». Две версии и два просмотра, после которых Кокорин не остался в «Спартаке»:

  1. К Кокорину плохо отнеслись в клубе, хотя на первый матч приехала семья.
  2. Кокорин не перешел в «Спартак», потому что у клуба не было интерната. Родители не могли позволить себе переезд.

Зато Кокорин перешел в «Локомотив».

инстаграм Кокорина

В интервью «СЭ» впечатления о той ситуации рассказывал сам Кокорин. Там говорил именно о просмотре:

«Я приехал на просмотр, и мне элементарно не дали белую футболку, чтобы поучаствовать в игре. Сказали: пока не купишь, на поле не выйдешь. Ну, отец побежал, нашел где-то майку невероятного размера. В итоге я в ней все-таки вышел, как Филиппок. Все стало ясно. Начал паковать чемодан.

Ты приезжаешь из места в 700 км от Москвы, а к тебе такое отношение. Ни в коем случае не утверждаю, что я был весь такой великий, но можно же поступить по-человечески и нормально в деле посмотреть».

Еще один комментарий от Кокорина – уже по поводу интерната: «Повезло, что мой первый тренер был селекционером «Спартака». По его совету приехали в Москву, мне 10 лет было. Но в «Спартаке» мне жить было негде, а вот «Локомотив» предложил все условия. Я там был самым маленьким».

Так об этом рассказывала мама Кокорина: «Летом мы повезли его в спартаковский лагерь в Полушкино. Сидим, помню, рядом – старший Кечинов. Показывает на Сашу (не знал, что мы родители): «Вот этот парень будет играть!» И все говорили: будет играть. А в «Спартаке» интерната нет. Сказали, возьмут, если найдем квартиру и будем с ним жить».

Кокорин долго обижался на «Спартак» и неоднократно говорил

В интервью Sportbox.ru в 2013 году Кокорин отвечал, в какой клуб точно не перейдет: «Наверное, только в «Спартак». Но это с детства у меня на него обида, поэтому красно-белую футболку никогда не надену».

Когда с Кокориным общался Нобель Арустамян, он тоже говорил о «Спартаке». «СЭ» записал: «У меня детская обида была на «Спартак». Я не люблю «Спартак», когда играю против них. Потому что в «Динамо» выступал, в «Зените» их тоже не любят. А в обычной жизни мне все равно».

6 августа 2017-го «Зенит» разгромил «Спартак» (5:1). Кокорин сделал гол+пас, а после матча выложил пост с хэштегом #яникогданеустануповторять. Это фраза из известной антиспартаковской кричалки «Я никогда не устану повторять: «*** «Спартак», ***». За эту же кричалку фанаты «Спартака» критиковали звезду «Локо» Баринова, который пел ее перед толпой на праздновании чемпионства.

инстаграм Кокорина

РБК писал, что раньше Кокорин еще и упоминал «Спартак» в твиттере. По матчу «Спартаку» и «Барселоны» он писал, что поддержит своих в Москве: «Спартак»? Нет, не слышал». Сейчас мы уже не нашли этот твит, но любовь Кокорина к «Барселоне» – известная тема. Он рассказывал, что всегда мечтал играть именно в «Барсе». Сын Кокорина раньше носил футболку «Барселоны».

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Комментарии (7)
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Юрий Алеманов
час назад

Фанаты проглотят, как проглатывали Ромку Широкова и Еременко, Денчика Глушакова.

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Путник Путник
час назад

Продажный Кока

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Митяй Озерной
20 минут назад

Галицкий печется об имидже клуба, Кокорину и Мамеву туда путь заказан, Динамо и Ростов не потянут по деньгам, а Зенит, Локо и ЦСКА ему контракт не предлагают по "спортивно-политическим причинам" (с). Владельцу Пака очень уж не понравилось, что его крысеныша по голове огрели. А в Европе реальных предложения два - Галатасарай и Рома, у которой нет денег на з/п и вроде как назревает продажа клуба. Ну и куда ему идти? Реальных варианта два - Сочи и Спартак, обоим клубам скорее всего ничего не светит в плане медалей/еврокубков, но спартачи хоть в Мск, где Кокоше есть, где потусить, он это любит. Поставьте себя на его место - два варианта в России, Мск и Сочи и один в Турции, чтобы вы выбрали?

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Александр Плеханов
52 минуты назад

Почему продажный? Время прошло. Взгляды поменялись

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Андрей
16 минут назад

Но он игрок хоть игрок нормальный по крайней мере...

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Илья
5 минут назад

Кокорин, следующий стул твой.

=)))

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vladik12
2 минуты назад

Желаю Саше хорошо отметить трансфер в новый клуб!

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