Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

В интервью «СЭ» впечатления о той ситуации рассказывал сам Кокорин. Там говорил именно о просмотре:

«Я приехал на просмотр, и мне элементарно не дали белую футболку, чтобы поучаствовать в игре. Сказали: пока не купишь, на поле не выйдешь. Ну, отец побежал, нашел где-то майку невероятного размера. В итоге я в ней все-таки вышел, как Филиппок. Все стало ясно. Начал паковать чемодан.

Ты приезжаешь из места в 700 км от Москвы, а к тебе такое отношение. Ни в коем случае не утверждаю, что я был весь такой великий, но можно же поступить по-человечески и нормально в деле посмотреть».

Еще один комментарий от Кокорина – уже по поводу интерната: «Повезло, что мой первый тренер был селекционером «Спартака». По его совету приехали в Москву, мне 10 лет было. Но в «Спартаке» мне жить было негде, а вот «Локомотив» предложил все условия. Я там был самым маленьким».

Так об этом рассказывала мама Кокорина: «Летом мы повезли его в спартаковский лагерь в Полушкино. Сидим, помню, рядом – старший Кечинов. Показывает на Сашу (не знал, что мы родители): «Вот этот парень будет играть!» И все говорили: будет играть. А в «Спартаке» интерната нет. Сказали, возьмут, если найдем квартиру и будем с ним жить».