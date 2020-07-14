Рэп, MDK, православие и «Подслушано в кальянной». На какие паблики вк подписаны русские футболисты
Денис Глушаков
♒️ Группа с гороскопами «Водолей».
🍁 Сборник цитат «Красиво сказано . . . »
👱🏻♂️ Фанатская страница, посвященная Глушакову (не было новых постов уже три года).
Денис Черышев
☦️ «Православие».
👰 «Православная невеста и жена».
☦️ «Преподобный Серафим Саровский».
Федор Смолов
🥴 MDK.
🎤 Big Russian Boss.
🎦 Паблик с пиратскими фильмами «Киномания».
Александр Головин
💸 «Дневник хача».
🦀 Dota 2.
🟣 Twitch news.
Максим Канунников
🍆 «Я ее трахнул, а она влюбилась».
🧠 Сборник цитат «Со смыслом».
🌀 ВГИК.
Александр Кокорин
⚽️ «Футбольные мемы».
🧑🌾«Типичные Валуйки» (родной город Кокорина).
🗿 Паблики, посвященные Месси и Роналду.
Алексей Миранчук
🎤 TRAVIS SCOTT (американский рэпер).
🤞 «Четкие приколы».
🧬«5 интересных фактов».
Александр Ташаев
🤑 «Новый рэп».
🤬 Versus Battle.
👩🔬 Science|Наука.
Сергей Песьяков
🦸♂️ MARVEL / DC.
🥴 MDK.
🖼 «Футбольные карикатуры».
Евгений Фролов
🇺🇸 «США – спонсор мирового терроризма».
👨👩👧👧 «Нравственность».
🌞 «Родноверие Славян».
Сослан Джанаев
💲 «Записки миллионера».
🦌 «Подслушано в кальянной».
💶 «Рублевка Live. Мотивационный журнал».
Никита Чернов
💋 «Пошлые».
✍️ «Лучшие стихи великих поэтов».
👨🏻💻 «Очень серьезный бизнес».
Дмитрий Баринов
🍔 «Тимати».
🥊 «Майк Тайсон».
☦️ «Православие».