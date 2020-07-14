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#Россия #Алексей Миранчук #Денис Черышев #Александр Кокорин #Федор Смолов #Евгений Фролов #Сослан Джанаев #Александр Головин #Денис Глушаков #Александр Ташаев #Максим Канунников #Никита Чернов #Сергей Песьяков

Рэп, MDK, православие и «Подслушано в кальянной». На какие паблики вк подписаны русские футболисты

14 июля, 07:40

Денис Глушаков

30 подписок

Вк Дениса Глушакова

♒️ Группа с гороскопами «Водолей».

🍁 Сборник цитат «Красиво сказано . . . »

👱🏻‍♂️ Фанатская страница, посвященная Глушакову (не было новых постов уже три года).

Денис Черышев

12 подписок

Вк Дениса Черышева

☦️ «Православие».

👰 «Православная невеста и жена».

☦️ «Преподобный Серафим Саровский».

Федор Смолов

24 подписки

Вк Федора Смолова

🥴 MDK.

🎤 Big Russian Boss.

🎦 Паблик с пиратскими фильмами «Киномания».  

Александр Головин

60 подписок

Вк Александра Головина

💸 «Дневник хача».

🦀 Dota 2.

🟣 Twitch news. 

Максим Канунников

96 подписок

Вк Максима Канунникова

🍆 «Я ее трахнул, а она влюбилась».

🧠 Сборник цитат «Со смыслом».

🌀 ВГИК.

Александр Кокорин

444 подписки.

Вк Александра Кокорина

⚽️ «Футбольные мемы».

🧑‍🌾«Типичные Валуйки» (родной город Кокорина).

🗿 Паблики, посвященные Месси и Роналду.

Алексей Миранчук

34 подписки

Вк Алексея Миранчука

🎤 TRAVIS SCOTT (американский рэпер).

🤞 «Четкие приколы».

🧬«5 интересных фактов».

 

Александр Ташаев

32 подписки

Вк Александра Ташаева

🤑 «Новый рэп».

🤬 Versus Battle.

👩‍🔬 Science|Наука.

Сергей Песьяков

18 подписок

Вк Сергея Песьякова

🦸‍♂️ MARVEL / DC.

🥴 MDK.

🖼 «Футбольные карикатуры».

Евгений Фролов

60 подписок

Вк Евгения Фролова

🇺🇸 «США – спонсор мирового терроризма».

👨‍👩‍👧‍👧 «Нравственность».

🌞 «Родноверие Славян».

Сослан Джанаев

134 подписки

Вк Сослана Джанаева

💲 «Записки миллионера».

🦌 «Подслушано в кальянной».

💶 «Рублевка Live. Мотивационный журнал».

Никита Чернов

70 подписок

Вк Никиты Чернова

💋 «Пошлые».

✍️ «Лучшие стихи великих поэтов».

👨🏻‍💻 «Очень серьезный бизнес».

Дмитрий Баринов

65 подписок

Вк Дмитрия Баринова

🍔 «Тимати».

🥊 «Майк Тайсон».

☦️ «Православие».

Комментарии (1)
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Djivan
14 июля, 12:24

надо по инсте еще пройтись

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#Сослан Джанаев
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#Денис Глушаков
#Александр Ташаев
#Максим Канунников
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