Кокорин дружит с Соболевым. Продал ему Porshe и посвятил новое празднование (раньше сосал палец, но бросил после тюрьмы)
Кокорин придумал празднование, подкалывая прикус Соболева. Они сдружились вокруг Counter-Strike
В 2017-м у Кокорина родился сын, после чего он начал праздновать многие голы одинаковым движением – сосал палец. После тюрьмы и трансфера в «Сочи» Кокорин перестал и объяснил в эфире «Матч ТВ», почему так:
«Я начал так праздновать, когда у меня родился ребенок. Пока он был маленький, этот жест был актуален. Но после того, как я просидел в тех местах и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому задумываюсь, что нужно придумать что-то новое».
Впервые новое празднование он показал в матче с «Оренбургом». Вот – жест после первого гола:
Жест после второго гола – отпраздновал уже не так:
После матча он объяснял:
«Мы созванивались с Сашей Соболевым, придумали празднования. Я вот забил и свое показал, теперь жду от него первого гола за «Спартак». А уж что это означает, останется между нами, это наш междусобойчик».
Соболев забил первый мяч за «Спартак» только в июне и о договоренности с Кокориным забыл:
Не повторил и после гола в ворота «Ахмата»:
Counter-Strike – игра, которая сближает Соболева и Кокорина. Однажды в эфире инстаграма Кокорин рассказал про секрет празднования и их внутренние фишки с Соболевым.
«Соболев — топ. Мой напарник по CS:GO. Что значит зуб? Спросите у него: пусть он улыбнется, и вы поймете. Соболь, ты намекаешь, что я некрасивый и мне надо в темноте сидеть. Что за поколение пошло? Как к старикам относятся».
Вероятно, Кокорин намекает на прикус Соболева при улыбке.
Во время паузы Кокорин и Соболев сыграли в CS благотворительный матч в помощь врачам: были в одной команде с Аланом Чочиевым и Геннадием Куропаткиным. Они зарубились против команды Центра Киберспорта «Prostor Telecom». За все время игры собрали 120 тысяч рублей.
Соболев купил у Кокорина машину – до сих пор отдает деньги
Александр Соболев говорил, что с детства мечтал о Porshe 911. Впервые возможность купить такое авто появилась, когда играл в «Крыльях»: связался с Кокориным, договорился о платежах в несколько траншей. А потом в интервью Евгению Савину рассказывал:
«Я правда купил у Кокорина Porsche, но когда еще играл в «Крыльях». До сих пор не отдал ему за него деньги полностью, но отдал часть. Мы так договорились. Я остался должен еще где-то полтора миллиона рублей. Сейчас придет зарплата, и рассчитаюсь до конца. Таких больших денег, чтобы отдать сразу, у меня нет. У меня есть еще одна семейная машина, а вот Porsche – это как мечта детства. Мне кажется, у любого пацана такое есть».
А еще Кокорин и Соболев троллят друг друга в соцсетях
Во время коронавирусной паузы Кокорин выложил фото с голым торсом. В комментарии пришел Соболев, и полетели панчи.
Или еще: Кокорин поздравил женщин с 8 марта. Соболев залетел с подколом.
Игроки «Спартака» в курсе дружбы между Кокориным и Соболевым. Джикия возможный трансфер Кокорина прокомментировал так:
«Как убеждал бы Кокорина перейти в «Спартак»? Так Соболев будет против. Будет ревновать, завидовать… Он-то думает, что является нападающим номером один в России. Хотя на самом деле это мы его взяли под свое крыло, чтобы он не пропал вообще».