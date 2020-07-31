Кокорин дружит с Соболевым. Продал ему Porshe и посвятил новое празднование (раньше сосал палец, но бросил после тюрьмы)

Counter-Strike – игра, которая сближает Соболева и Кокорина. Однажды в эфире инстаграма Кокорин рассказал про секрет празднования и их внутренние фишки с Соболевым.

«Соболев — топ. Мой напарник по CS:GO. Что значит зуб? Спросите у него: пусть он улыбнется, и вы поймете. Соболь, ты намекаешь, что я некрасивый и мне надо в темноте сидеть. Что за поколение пошло? Как к старикам относятся».

Вероятно, Кокорин намекает на прикус Соболева при улыбке.

Во время паузы Кокорин и Соболев сыграли в CS благотворительный матч в помощь врачам: были в одной команде с Аланом Чочиевым и Геннадием Куропаткиным. Они зарубились против команды Центра Киберспорта «Prostor Telecom». За все время игры собрали 120 тысяч рублей.

Соболев купил у Кокорина машину – до сих пор отдает деньги

Александр Соболев говорил, что с детства мечтал о Porshe 911. Впервые возможность купить такое авто появилась, когда играл в «Крыльях»: связался с Кокориным, договорился о платежах в несколько траншей. А потом в интервью Евгению Савину рассказывал:

«Я правда купил у Кокорина Porsche, но когда еще играл в «Крыльях». До сих пор не отдал ему за него деньги полностью, но отдал часть. Мы так договорились. Я остался должен еще где-то полтора миллиона рублей. Сейчас придет зарплата, и рассчитаюсь до конца. Таких больших денег, чтобы отдать сразу, у меня нет. У меня есть еще одна семейная машина, а вот Porsche – это как мечта детства. Мне кажется, у любого пацана такое есть».