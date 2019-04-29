Полтора года Широкова в «Динамо»: уход Ташаева, конфликт с Хохловым, фанатская критика

Работа в «Химках»

В феврале 2018-го было объявлено, что «Химки» назначили Широкова спортивным директором клуба . «В «Химках» я просто буду помогать руководству клуба, не более того», – сказал Роман. Он также отметил, что в задачи клуба входит поднять детско-юношеский футбол.

За это время «Химки» заняли 13-е место в ФНЛ в сезоне-2017/18, сейчас идут в таблице на десятой строчке.

Директор по селекции в «Динамо»

Такую должность Широков получил в июне 2018 года перед чемпионатом мира. «Надеемся, что его опыт и связи помогут усилить команду», – прокомментировал назначение генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров. В задачу экс-футболиста сборной России входила подготовка предложений по комплектации всех команд ФК «Динамо» и задача по формированию стратегии развития.

Ранее появлялись слухи о том, что Широков займет в «Динамо» пост спортивного директора. На сайте клуба отмечено, что с июня 2018 года Широков стал заместителем Генерального директора по спортивным вопросам .

«Официально цели на сезон будут объявлены позже, но могу сказать, что они будут довольно амбициозны!» – отметил Роман после назначения.

Плюс Жоаозиньо и Юсупов, минус Ташаев

После твита экс-журналиста «Спорт FM» Александра Боярского за работой Широкова на посту главы по селекции следить было еще интереснее.