Полтора года Широкова в «Динамо»: уход Ташаева, конфликт с Хохловым, фанатская критика
События для Романа Широкова в середине 2016-го развивались бурно: в мае стал чемпионом России с ЦСКА, в июне поехал со сборной на Евро, в июле объявил о завершении карьеры. За следующий год он отказался от предложения «Урала» поиграть в РПЛ, затем выиграл Кубок Легенд.
«Я еще не попрощался с футболом, а только сказал «до свидания», – сообщил Широков в мае 2017-го, а через несколько месяцев получил работу: он стал советником председателя ВФСО «Динамо».
Работа в «Химках»
В феврале 2018-го было объявлено, что «Химки» назначили Широкова спортивным директором клуба. «В «Химках» я просто буду помогать руководству клуба, не более того», – сказал Роман. Он также отметил, что в задачи клуба входит поднять детско-юношеский футбол.
За это время «Химки» заняли 13-е место в ФНЛ в сезоне-2017/18, сейчас идут в таблице на десятой строчке.
Директор по селекции в «Динамо»
Такую должность Широков получил в июне 2018 года перед чемпионатом мира. «Надеемся, что его опыт и связи помогут усилить команду», – прокомментировал назначение генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров. В задачу экс-футболиста сборной России входила подготовка предложений по комплектации всех команд ФК «Динамо» и задача по формированию стратегии развития.
Ранее появлялись слухи о том, что Широков займет в «Динамо» пост спортивного директора. На сайте клуба отмечено, что с июня 2018 года Широков стал заместителем Генерального директора по спортивным вопросам.
«Официально цели на сезон будут объявлены позже, но могу сказать, что они будут довольно амбициозны!» – отметил Роман после назначения.
Плюс Жоаозиньо и Юсупов, минус Ташаев
После твита экс-журналиста «Спорт FM» Александра Боярского за работой Широкова на посту главы по селекции следить было еще интереснее.
Сумма в полтора миллиона евро – тоже не обрадовала руководство «Динамо», которое при своевременном переподписании контракта могло бы выручить от продажи молодого игрока с паспортом куда больше.
Увольнение тренера молодежной команды
Николай Ковардаев пересекался с Широковым, еще когда оба работали в «Химках» – Ковардаев трудился в «молодежке», а Широков был игроком основной команды. Осенью 2017-го Ковардаева назначили главным тренером молодежного «Динамо», поскольку в главную команду переместился Дмитрий Хохлов. При Ковардаеве молодые футболисты клуба заняли третье место в турнире дублеров. Летом произошли перестановки – вместо Ковардаева назначили белоруса Владимира Корытько.
Ковардаев высказал свою точку зрения:
«Широков начал вмешиваться в тренерские дела. Я считаю, что все-таки это не в его компетенции. Зачем функционеру влезать в деятельность тренера и указывать, кого ставить?
Перед вторым сбором Широков позвонил мне, предложил встретиться. На встрече он сказал: «У тебя будет новый помощник». И представил мне Корытько. До этого не спрашивал меня, нужен ли мне ассистент, просто поставил перед фактом, представляете? Тогда я уже начал понимать, что я просто какой-то временный человек. Спросил у Широкова, а зачем вы меня тогда вообще назначали? Чтобы убрать через полтора месяца?»
Конфликт с главным тренером
Эта история совпала с баннером, возникшим на динамовской трибуне во время августовской игры против «Спартака».
«Динамо» покинули Зотов (аренда в «Енисей»), Обольский (аренда в «Сочи»), Белоруков и Катрич (оба – бесплатно), а пришли – Юсупов и Жоаозиньо (оба – бесплатно).
Помимо этих трансферов были еще два.
Состав «Динамо» пополнил португалец Мигел Кардозу, которого купили за полмиллиона евро из «Тонделы». Прошлый сезон в чемпионате Португалии Кардозу отыграл с приличными показателями – 8+6 по «гол плюс пас». В России у португальца получается хуже (1+0), да и от известного болельщика «Динамо» Сергея Степашина уже досталось по итогам второго дерби со «Спартаком»: «Не хватает классных игроков. Сыграли те, кого напокупал спортивный директор господин Широков и его компания, в том числе и эти кардозы непонятные».
Второй трансфер был на выход, и наделал он гораздо больше шума: из «Динамо» в «Спартак» со скандалом переходил Александр Ташаев. Фактически от этого трансфера проиграли все стороны: «Динамо» лишилось звезды, отлично зарекомендовавшей себя в сезоне-2017/18, «Спартак» не получил усиления, поскольку сезон Ташаев откровенно провалил и шансами не воспользовался, а сам игрок потерял год в момент, когда нужно было развивать карьеру.
На слухи о недопонимании между Хохловым и Широковым тогда ответил Степашин: «Надо с болельщиками серьезно поговорить, сказать, что никто никого не «сливает». Вон в раздевалке Хохлов и Широков обнимаются после победы».
«С чего вы взяли, что у нас был конфликт? Честно, вообще не понимаю, почему эта тема возникла. Никаких предпосылок даже к этому нет. Может, болельщики думают, что я хочу клуб развалит?», – удивлялся Широков.
Хохлов также отреагировал: «В определенных вопросах есть недопонимание. Есть дискуссия, споры, несогласие. Да, мы ругаемся. Но это нормально».
Тогда было начало сезона, а сейчас, к концу, уже никто не скрывает: конфликт есть. В конце апреля «бело-голубые» пытаются избежать стыковых матчей. Широков заявил, что у команд, которые борются за еврокубки, состав не лучше, чем у «Динамо», на что Хохлов отреагировал очень резко.
29 апреля журналист Василий Конов сообщил в своем телеграм-канале об уходе Широкова с поста заместителя гендиректора. Ранее был отправлен в отставку генеральный директор Сергей Федоров. Реакция Хохлова об этих изменениях – красноречива: «Я не хочу ничего комментировать, что связано с Широковым».
В условиях достаточно скудного количества информации о делах в «Динамо» остается лишь догадываться, какие в целом функции выполнял в клубе Широков, какие цели были достигнуты, а какие – нет. Но из известных фактов: минус Ташаев, конфликты с тренерами обеих команд в «Динамо», а еще намекающий баннер от фанатов прошлым летом.
Клуб же идет в РПЛ 12-м, имея запас всего в два очка от зоны стыков. Пожалуй, это и есть лучшее подтверждение того, что дела в «Динамо» далеки от идеальных. Впрочем, по информации Нобеля Арустамяна бюджет «Динамо» в следующем сезоне будет в пятерке самых высоких в РПЛ. Есть надежда, что на ключевых позициях в клубе появятся более компетентные лица.