Дмитрий Хохлов

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Футбол
Хохлов ушел из «Ротора»
#Дмитрий Хохлов
Футбол
Тренер «Ротора» Хохлов подал в суд на фейсбук. Соцсеть блокирует его фамилию, считая ее оскорблением украинцев
#Дмитрий Хохлов
Футбол
Хохлов – новый главный тренер «Ротора». Клуб вылетел из РПЛ
#Дмитрий Хохлов
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«Оренбург» – каратель. За неделю уволил двух тренеров
#Владимир Федотов
Новая фишка от «Динамо»: застывшая защита при пропущенном мяче. Кажется, там совсем все плохо
#Динамо
Полтора года Широкова в «Динамо»: уход Ташаева, конфликт с Хохловым, фанатская критика
#Роман Широков
#Роман Широков
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