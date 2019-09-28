Новая фишка от «Динамо»: застывшая защита при пропущенном мяче. Кажется, там совсем все плохо

«Динамо» сыграло два матча в большинстве в начале сезона, но не то что не выиграло ни разу, даже забить не сумело 0:1 от «Рубина», 0:0 со «Спартаком».

Несмотря на серьезные траты, два гола в последних трех матчах за «Динамо» забил игрок, которого взяли в аренду – это Сильвестр Игбун. Три мяча до этого – либо индивидуальное мастерство (два классных гола Филиппа), либо кошмарная ошибка вратаря (так забил Панченко «Тамбову»).

В целом, очень много разных моментов, подчеркивающих невыстроенность и несолидность нынешнего «Динамо». Регулярно ошибается основной защитник Шунич, очень много моментов губит Клинтон Н’Жие, который пока так и не забил ни одного гола. «Динамо» старается много бить по воротам, но меньше него забивают только «Ахмат» и «Рубин».

Очевидно, что тому составу, который набран в «Динамо», нужен порядок. При Хохлове ситуация лишь ухудшается – Кубок сразу же проигран, а отставание от еврокубкового места уже сейчас исчисляется десятью очками. Гигантского предсезонного вложения такое точно не стоило.