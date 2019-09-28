Новая фишка от «Динамо»: застывшая защита при пропущенном мяче. Кажется, там совсем все плохо
Отставка Дмитрия Хохлова, кажется, дело решенное. Смотря только когда это произойдет. Серьезно потратившееся летом «Динамо» валится все ниже – из Кубка вылетело, а в чемпионате рядом не медальные места, а зона стыков. Из последних восьми матчей «Динамо» проиграло пять.
Тут все более чем наглядно.
«Динамо» проиграло 0:3 в Ростове-на-Дону, хотя и имело несколько неплохих моментов. Но в течение всего сезона динамовцев сопровождают различные странности. Сегодня решающим стал второй мяч Элдора Шомуродова. Забивал он его при непонятных обстоятельствах – динамовские игроки и вратарь просто смотрели за тем, как он принимает мяч, прицеливается и точно бьет.
Вопрос здесь как к защитнику Евгеньеву, так и к голкиперу Лещуку. Никто даже не дернулся, чтобы помещать форварду «Ростова». Давно таких голов не забивалось в РПЛ.
«Динамо» в этом сезоне отличается тем, что не дает ответов на простые вопросы. Точно так же, как никто не понимал – как можно было запороть атаку «4 в 1» во втором туре РПЛ против «Рубина»:
«Динамо» сыграло два матча в большинстве в начале сезона, но не то что не выиграло ни разу, даже забить не сумело 0:1 от «Рубина», 0:0 со «Спартаком».
Несмотря на серьезные траты, два гола в последних трех матчах за «Динамо» забил игрок, которого взяли в аренду – это Сильвестр Игбун. Три мяча до этого – либо индивидуальное мастерство (два классных гола Филиппа), либо кошмарная ошибка вратаря (так забил Панченко «Тамбову»).
В целом, очень много разных моментов, подчеркивающих невыстроенность и несолидность нынешнего «Динамо». Регулярно ошибается основной защитник Шунич, очень много моментов губит Клинтон Н’Жие, который пока так и не забил ни одного гола. «Динамо» старается много бить по воротам, но меньше него забивают только «Ахмат» и «Рубин».
Очевидно, что тому составу, который набран в «Динамо», нужен порядок. При Хохлове ситуация лишь ухудшается – Кубок сразу же проигран, а отставание от еврокубкового места уже сейчас исчисляется десятью очками. Гигантского предсезонного вложения такое точно не стоило.