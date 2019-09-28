«Тамбов» не работает над ошибками: Осипенко продолжает привозить, команда – пропускать сразу по два гола

Стиль команд Григоряна – борьба, сплошная борьба, тем более если команда уступает в мастерстве. «Тамбов» по количеству желтых карточек уступает только «Спартаку» . При этом команда неожиданно рассыпается в ситуации, когда бойцовские качества нужно проявлять незамедлительно. Это касается реакции на пропущенный гол.

Речь о голах, которые «Тамбову» забивают всего за несколько минут . Из-за этого команда теряет очки и проигрывает матчи.

«Зенит» – 1:2, пропущенные голы на 46-й и 48-й минутах;

«Локомотив» – 1:2 (31, 33);

«Оренбург» –2:2 (74, 78);

ЦСКА – 0:2 (84, 90);

«Крылья Советов» – 0:2 (73, 74).

Так было в первых двух турах, но периодически повторяется и позже. Кроме того, нечто подобное было и в абсолютно провальной игре на Кубок против «Томи» (0:4) – первые два пропущенных гола влетели с разницей в восемь минут, два других – в десять.

Надо признать, что у «Тамбова» не самый сильный состав, однако из раза в раз в защите ошибаются все те же люди.

«Сейчас у нас заявка забита, но нет ни одного номинального левого защитника. Длительное время мы искали левоногого левого защитника, но у всех был дисбаланс. Посчитал, лучше использовать слева Таказова, чем иметь там посредственного крайнего защитника», – рассказывал Александр Григорян. Так и есть, весь сезон слева в обороне выступает центральный защитник Сослан Таказов.