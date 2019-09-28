«Тамбов» не работает над ошибками: Осипенко продолжает привозить, команда – пропускать сразу по два гола
«Тамбов» проиграл важный матч в Самаре «Крыльям Советов» – 0:2. Конкурент оторвался, тамбовский клуб упал на последнюю строчку в таблице. Еще впереди 2/3 чемпионата, но очевидно уже сейчас – при таком игнорировании своих ляпов интрига закончится заранее для кого-то из них – либо для тренера, либо для клуба, который такими темпами провалит задачу остаться в РПЛ.
Александр Григорян возглавил «Тамбов» в апреле, с ним же начал дебютный для клуба сезон в РПЛ. Итого к 11 туру всего две победы и две ничьи, чаще «Тамбова» в чемпионате пропускают только «Урал» и «Оренбург». В пяти матчах «Тамбов» вел в счете, но до победы довел всего два.
Стиль команд Григоряна – борьба, сплошная борьба, тем более если команда уступает в мастерстве. «Тамбов» по количеству желтых карточек уступает только «Спартаку». При этом команда неожиданно рассыпается в ситуации, когда бойцовские качества нужно проявлять незамедлительно. Это касается реакции на пропущенный гол.
Речь о голах, которые «Тамбову» забивают всего за несколько минут. Из-за этого команда теряет очки и проигрывает матчи.
- «Зенит» – 1:2, пропущенные голы на 46-й и 48-й минутах;
- «Локомотив» – 1:2 (31, 33);
- «Оренбург» –2:2 (74, 78);
- ЦСКА – 0:2 (84, 90);
- «Крылья Советов» – 0:2 (73, 74).
Так было в первых двух турах, но периодически повторяется и позже. Кроме того, нечто подобное было и в абсолютно провальной игре на Кубок против «Томи» (0:4) – первые два пропущенных гола влетели с разницей в восемь минут, два других – в десять.
Надо признать, что у «Тамбова» не самый сильный состав, однако из раза в раз в защите ошибаются все те же люди.
«Сейчас у нас заявка забита, но нет ни одного номинального левого защитника. Длительное время мы искали левоногого левого защитника, но у всех был дисбаланс. Посчитал, лучше использовать слева Таказова, чем иметь там посредственного крайнего защитника», – рассказывал Александр Григорян. Так и есть, весь сезон слева в обороне выступает центральный защитник Сослан Таказов.
- В первом туре с «Зенитом» с его фланга состоялся голевой навес на Дзюбу;
- Во втором туре – не успел за Игнатьевым, который забил победный гол за «Локомотив»:
- В матче с «Оренбургом» с его фланга состоялся голевой навес Кулишева.
- В матче с «Крыльями Советов» – привез пенальти, а еще не заблокировал забивавшего второй гол Канунникова.
Забивающего со стандартов Седрика Гогуа пришлось продать в ЦСКА, притом нельзя сказать, что африканец действовал безгрешно. Напротив, у него хватало позиционных ошибок, который даже становились голевыми. Вот только теперь в «Тамбове» играет экс-защитник «Факела» Максим Осипенко, а проблем только прибавилось.
«Осипенко – один из сильнейших российских защитников внизу, его крайне сложно обвести один в один», – мнение Григоряна. По поводу обводок – правда (всего 0,3 в среднем за игру пока), но голевых ошибок это избежать не помогает.
Да, он забил гол в Грозном в ворота «Ахмата». Только победу «Тамбов» не удержал, потому что Осипенко в одной из последних атак соперника скинул мяч прямо на Беришу. И тот забил – 1:1;
До этого Осипенко не помешал забить Филиппу красивый гол, он же был и победным у «Динамо»;
Пенальти, который привез Осипенко в игре с ЦСКА, просто феерия. Ну очень странный эпизод. Хорошо для клуба – не забил Чалов. Правда, «Тамбов» все равно в итоге проиграл.
Наконец, в игре с «Крыльями» выбросился на Соболева, который его легко обыграл. Дальше последовал классный пас на Канунникова и второй гол в ворота «Тамбова» – 2:0.
Уже сейчас очевидно, что никакой сенсацией чемпионата «Тамбову» не стать, хотя две качественные игры с «Зенитом» и «Локо» и победа над «Спартаком» могли заставить думать иначе. Впрочем, поправить турнирное положение можно – впереди «Рубин», «Урал», «Уфа» и «Сочи». Вот только как это сделать, если старые ошибки все никак не исправляются.