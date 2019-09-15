ЦСКА и «Тамбов» устроили боевик. Шелия вытянул пенальти, Бистрович лупанул шедевр первым касанием

О главных моментах коротко:

• Гогуа сыграл против клуба, за который выступал еще две недели назад. Защитник отыграл стабильно, но всего 48 минут – в начале второго тайма он получил травму и покинул поле.

Злая ирония: Гогуа брали, чтобы подменить травмированных защитников. Сейчас он сам вылетел из-за травмы.

• В середине второго тайма Чалов не реализовал пенальти. Это первый раз, когда Чалов за ЦСКА не реализует с точки.

• Чуперка получил две желтые карточки за несколько секунд. Первую – за фол. Вторую, через пару секунд, за агрессивный крик на арбитра. Так на 72 минуте «Тамбов» остался без важнейшего игрока центра поля.

Это уже второе удаление Чуперки в сезоне. Первое он заработал против «Оренбурга» – тоже, кстати, получив две желтые.