ЦСКА и «Тамбов» устроили боевик. Шелия вытянул пенальти, Бистрович лупанул шедевр первым касанием
«Тамов» и ЦСКА. 0:2. Вроде бы рядовой матч и закономерный счет. Если не смотреть саму игру. А если смотреть, то там было все: много ударов по воротам, травмы, пенальти, удаление, дебют и сумасшедший гол.
О главных моментах коротко:
• Гогуа сыграл против клуба, за который выступал еще две недели назад. Защитник отыграл стабильно, но всего 48 минут – в начале второго тайма он получил травму и покинул поле.
Злая ирония: Гогуа брали, чтобы подменить травмированных защитников. Сейчас он сам вылетел из-за травмы.
• В середине второго тайма Чалов не реализовал пенальти. Это первый раз, когда Чалов за ЦСКА не реализует с точки.
• Чуперка получил две желтые карточки за несколько секунд. Первую – за фол. Вторую, через пару секунд, за агрессивный крик на арбитра. Так на 72 минуте «Тамбов» остался без важнейшего игрока центра поля.
Это уже второе удаление Чуперки в сезоне. Первое он заработал против «Оренбурга» – тоже, кстати, получив две желтые.
• Дебют Сантоса. Бразилец отыграл 11 минут. Отметился дриблингом в чужой штрафной, когда он накрутил нескольких защитников, но так и не вышел на ударную позицию. Всего у него было пять попыток обыграть за счет дриблинга (две удачные), шесть потерь владения, один возврат владения, одна острая передача и один удар мимо ворот.
• Все решил потрясающий гол Бистровича. Он вышел на замену при счете 0:0 на 84-й минуте. В этот момент ЦСКА подавал угловой, Бистрович прибежал с бровки, встал на подборе и первым же касанием отправил мяч в самую девятку.
• Идеально иллюстрирует градус матча тот факт, что на последних минутах вратарь «Тамбова» Шелия прибежал на угловой. Правда, до мяча так и не дотронулся.
• На 94 минуте Магнуссон поставил точку – тоже красивым ударом из-за штрафной. Он и получил награду лучшего игрока матча.
«Тамбов» остается на последнем месте. Обидно за команду Григоряна. Практически каждый матч – бой сопернику, но нехватка класс, невезение и глупые удаления все разрушают.
ЦСКА набирает 19 очков и временно выходит на второе место. Но все равно: очки ЦСКА даются с огромными сложностями. Даже, когда в соперниках явные аутсайдеры.