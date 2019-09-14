«Локомотив» потерял еще одного Миранчука. Впереди клуб ждет 4 матча за 10 дней

В первом тайме матча «Сочи» – «Локомотив» травмировался Антон Миранчук. И это огромная проблема. В матче с «Ростовом» сломался Алексей Миранчук – он точно вылетел до октября. В случае с Антоном пока ничего не понятно.

Суть в том, что следующий матч у «Локомотива» с «Байером». И потеря братьев Миранчуков может стать фатальной для «Локо» в этой и ближайших встречах.

• Самое банальное: братья Миранчуки – одни из лучших бомбардиров «Локо». У Алексея 3 гола в РПЛ, у Антона – два. Больше них забил только Гжегож Крыховяк, у него четыре мяча.