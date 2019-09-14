«Локомотив» потерял еще одного Миранчука. Впереди клуб ждет 4 матча за 10 дней
В первом тайме матча «Сочи» – «Локомотив» травмировался Антон Миранчук. И это огромная проблема. В матче с «Ростовом» сломался Алексей Миранчук – он точно вылетел до октября. В случае с Антоном пока ничего не понятно.
Суть в том, что следующий матч у «Локомотива» с «Байером». И потеря братьев Миранчуков может стать фатальной для «Локо» в этой и ближайших встречах.
• Самое банальное: братья Миранчуки – одни из лучших бомбардиров «Локо». У Алексея 3 гола в РПЛ, у Антона – два. Больше них забил только Гжегож Крыховяк, у него четыре мяча.
• Алексей Миранчук – лидер «Локомотива» по среднему количеству созданных моментов для партнеров. В среднем, по данным WhoScored, он создает 2,6 момента для одноклубников за одну встречу РПЛ. Другое дело, что подводит их реализация – из-за этого в активе Алексея Миранчука одна голевая передача.
• У Антона Миранчука лучший средний показатель в «Локо» по удачным обводкам в матчах РПЛ – 73%.
• Антон Миранчук – лучший в команде по количеству сделанных забросов в штрафную. В матче с «Ростовом» – 5. В игре с «Краснодаром» – 5, с «Динамо» – 4.
Главная проблема, связанная с этими травмами: Семину просто некого ставить на позиции Миранчуков. Допустим, на месте Алексея окажется Жоау Мариу. Предположим, на месте второго Миранчука окажется Жемалетдинов. Но тут возникает проблема. Фарфан травмирован. Выпускать с первых минут молодняк, к примеру, Тугарева – рискованно.
А дальше – «Байер», «Оренбург», «Балтика», «Зенит», 3 матча за 10 дней. И если о травме Антона Миранчука пока ничего неизвестно, то Алексей точно пропустит все эти матчи.