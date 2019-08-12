Джорджевич пригодится «Локо». Он забивает, ассистирует и быстро учится

«Локомотив» забил уже девять голов за пять матчей в РПЛ. Казалось бы, с атакой проблем нет. Что это были за мячи:

Со штрафного (Ал.Миранчук)

Ногой после навеса (Эдер)

Ногой после прострела (Смолов)

Головой без опеки (Смолов)

Головой в борьбе (Крыховяк)

Дальним ударом (Крыховяк)

Сольный проход и завершение (Ал.Миранчук)

1 на 1 (Игнатьев, Жемалетдинов)

Словом, классический гол «Локомотива»-2019/20 – на рывке и с исполнением без особой опеки. Этому критерию Джорджевич как раз соответствует – любит врываться на свободное пространство и решать эпизод.

Но при этом черногорец еще и сможет цепляться за мячи в чужой штрафной – под эту роль он в «Локо» подошел бы хорошо: Смолов немного другого формата, Эдер нестабилен, остальные под это не подходят.

По проценту ударов в створ в прошлом сезоне Джорджевич идет вровень со Смоловым (42%), король здесь, конечно, Фарфан (52%), но сейчас он команде не помощник. С Эдером нечего и сравнивать – 24%. Зато у Джорджевича столько же голевых передач, сколько и у перуанца – четыре за сезон-2018/19.

Например, он умеет отдавать вот так технично и удобно (с 6:30):