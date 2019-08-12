Джорджевич пригодится «Локо». Он забивает, ассистирует и быстро учится
У болельщиков «Зенита» Джорджевич всегда будет ассоциироваться с умопомрачительной победой в Лиге Европы над «Маккаби», когда «Зенит» проигрывал 0:3, но выиграл 4:3, и именно черногорец забил победный мяч.
Сейчас у «Зенита» все прекрасно с форвардами, а Джорджевич, забивший 14 голов за последние два сезона в РПЛ, не имеет права просиживать лучшие годы на скамейке. «Локомотив» купил форварда за два миллиона евро, и это устроило все три стороны. Правда, клуб представил новичка своеобразно:
Когда Джорджевич перешел в «Зенит», Лучано Спаллетти говорил: «Это фланговый атакующий игрок, который здорово открывается в свободные зоны, пространства, хорошо бежит, поэтому у него, как мне кажется, есть будущее». Но с эффективностью у парня шло туго, так что он несколько лет не слишком успешно скитался по арендам.
В «Арсенале» удалось расцвести за два сезона.
В сезоне-2017/18 Джорджевич под руководством Миодрага Божовича забил семь мячей, но практически все были однообразными – пять из них головой, один с добивания, один с прострела. Вот так выглядел классический гол форварда.
На видео – с 3:25:
С приходом Олега Кононова, а затем Игоря Черевченко «Арсенал» опустил мяч вниз. К чему это привело в случае с Джорджевичем? Те же семь голов. Только головой – ноль.
Грубо говоря, из этих семи голов два было с выхода один на один, еще один с добивания, а другие четыре – с ударами из-под соперника. И это было уже кое-что новое от Джорджевича, который раньше пользовался пространством, но часто уступал в борьбе.
По сути, все такие четыре гола включали в себя два компонента – сначала рывок (который у Джорджевича всегда был в порядке) и точный удар из-под защитника или вратаря, что до этого сезона не удавалось.
Пример на видео – с 2:40.
Конечно, запомнился гол Джорджевича в прыжке пяткой – настоящая красотища. И тоже – в борьбе с защитником.
На видео – с 4:05.
Самому «Локомотиву» черногорец забил довольно курьезный гол – издали, но при этом с выхода один на один.
С 4:14:
«Локомотив» забил уже девять голов за пять матчей в РПЛ. Казалось бы, с атакой проблем нет. Что это были за мячи:
- Со штрафного (Ал.Миранчук)
- Ногой после навеса (Эдер)
- Ногой после прострела (Смолов)
- Головой без опеки (Смолов)
- Головой в борьбе (Крыховяк)
- Дальним ударом (Крыховяк)
- Сольный проход и завершение (Ал.Миранчук)
- 1 на 1 (Игнатьев, Жемалетдинов)
Словом, классический гол «Локомотива»-2019/20 – на рывке и с исполнением без особой опеки. Этому критерию Джорджевич как раз соответствует – любит врываться на свободное пространство и решать эпизод.
Но при этом черногорец еще и сможет цепляться за мячи в чужой штрафной – под эту роль он в «Локо» подошел бы хорошо: Смолов немного другого формата, Эдер нестабилен, остальные под это не подходят.
По проценту ударов в створ в прошлом сезоне Джорджевич идет вровень со Смоловым (42%), король здесь, конечно, Фарфан (52%), но сейчас он команде не помощник. С Эдером нечего и сравнивать – 24%. Зато у Джорджевича столько же голевых передач, сколько и у перуанца – четыре за сезон-2018/19.
Например, он умеет отдавать вот так технично и удобно (с 6:30):
Джорджевич действительно раскрылся в иной роли в прошлом сезоне, перестав забивать только головой. На пространстве он чувствует себя комфортно, но умеет теперь играть и под прессингом. Безусловно, приобретение этого игрока не сделает «Локомотив» фаворитом своей группы в Лиге чемпионов, но зато добавит в обойму еще одного футболиста, способного прорваться, навязать борьбу и решить эпизод как в воздухе, так и внизу.
Вероятно, пока это лучшее, что новое руководство может предложить своему тренеру перед Лигой чемпионов.