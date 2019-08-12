«Спартак» наконец-то уверенно выиграл, но в Грозном опять оскорбили судью
«Спартак» обыграл «Ахмат» (3:1). Еще в первом тайме двумя мячами отметился Зелимхан Бакаев. У него вышла отличная неделя с дублем «Туну» в Лиге Европы и голами в чемпионате. До этого Бакаев тоже активничал: в матче с «Ростовом» заработал пенальти, по воротам «Тамбова» пробил аж шесть раз.
«Ахмату» Бакаев вколотил два красивых мяча – они же оказались для него первыми в этом сезоне РПЛ. Но удивлял в этот вечер не только он. Немец Андре Шюррле в матче ЛЕ смазал пенальти, а теперь все-таки забил дебютный гол за «Спартак». У его команды полетело – во второй раз за неделю наиграли на три мяча, а Шюррле хорошо с ними помог.
Бакаева признали лучшим игроком матча, Шюррле тоже хорош – вот такое спартаковское счастье:
Главное – происходившее после единственного гола «Ахмата». Его забил Мбенг, но уже через пару минут легионер «Ахмата» уходил с поля с двумя желтыми карточками. Все началось с провокации Джикии, когда они с Мбенгом просто потолкались. Потом Мбенг наступил сопернику на ногу и его травмировал.
Дальше были нарушения, карточки и новые толкучки. На 82-й минуте неизвестный крикнул в микрофон фразу «Судья – гондон» или «Судья – козел». Разобрать не получается, поэтому живы обе версии. В 2013-м так уже делал Рамзан Кадыров. Во время трансляции на канале «Матч Премьер» комментаторы назвали это голосом трибун. Суть не меняется: это явно будут разбирать, а «Ахмат» наверняка накажут.
UPD: «Чемпионат» пишет, что в микрофон кричал сотрудник пресс-службы «Ахмата». Его уже уволили. Журналист «СЭ Дмитрий Симонов утверждает, что это был Ризван Эдильсултанов. Да, и кричал он все-таки про козла.