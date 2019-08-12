«Спартак» наконец-то уверенно выиграл, но в Грозном опять оскорбили судью

«Спартак» обыграл «Ахмат» (3:1). Еще в первом тайме двумя мячами отметился Зелимхан Бакаев. У него вышла отличная неделя с дублем «Туну» в Лиге Европы и голами в чемпионате. До этого Бакаев тоже активничал: в матче с «Ростовом» заработал пенальти, по воротам «Тамбова» пробил аж шесть раз.

«Ахмату» Бакаев вколотил два красивых мяча – они же оказались для него первыми в этом сезоне РПЛ. Но удивлял в этот вечер не только он. Немец Андре Шюррле в матче ЛЕ смазал пенальти, а теперь все-таки забил дебютный гол за «Спартак». У его команды полетело – во второй раз за неделю наиграли на три мяча, а Шюррле хорошо с ними помог.

Бакаева признали лучшим игроком матча, Шюррле тоже хорош – вот такое спартаковское счастье: